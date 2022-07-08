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Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/territorii-1801101014.html
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России - РИА Новости, 08.07.2022
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:17
2022-07-08T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
03:17 08.07.2022 (обновлено: 03:30 08.07.2022)
 
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России

Президент Украины Зеленский: Киев не готов к территориальным уступкам России ради мира

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.
Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.
"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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