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Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России - РИА Новости, 08.07.2022
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:17
2022-07-08T03:17
2022-07-08T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
03:17 08.07.2022 (обновлено: 03:30 08.07.2022)
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Президент Украины Зеленский: Киев не готов к территориальным уступкам России ради мира