https://ria.ru/20220708/territorii-1801101014.html

Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России

Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России - РИА Новости, 08.07.2022

Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России

Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T03:17

2022-07-08T03:17

2022-07-08T03:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780797089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e346de62e76c8461f7ea4dde4cab3d8a.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, россия