17:22 08.07.2022 (обновлено: 17:28 08.07.2022)
Во львовской гостинице пожаловались на трансляцию российских телеканалов
Zаxid.net: в гостинице "Вилла Алеся" под Львовом транслировали российские каналы
Украинский город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская полиция заметила, что в отеле "Вилла Алеся" в Львовской области ретранслировались "Россия 24", "ТНТ" и другие российские каналы, после разговора с владельцами гостиницы телеканалы отключили, сообщает издание "Zаxid.net" в пятницу.
"Регулятор получил жалобу от посетителя гостиницы "Вилла Алеся" о трансляции в этом общественном заведении телепрограмм "НТВ МИР", "ТНТ", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых установлены ограничения для распространения на территории Украины. Полиция провела разговор с владельцами гостиницы, после чего эти телеканалы отключили", - приводит сообщение Нацсовета по телевидению и радиовещанию украинское издание.
По информации Нацсовета, также среди телеканалов был выявлен "ряд других программ, не внесенных в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины".
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