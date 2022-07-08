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Во львовской гостинице пожаловались на трансляцию российских телеканалов

Во львовской гостинице пожаловались на трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 08.07.2022

Во львовской гостинице пожаловались на трансляцию российских телеканалов

Украинская полиция заметила, что в отеле "Вилла Алеся" в Львовской области ретранслировались "Россия 24", "ТНТ" и другие российские каналы, после разговора с... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:22

2022-07-08T17:22

2022-07-08T17:28

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская полиция заметила, что в отеле "Вилла Алеся" в Львовской области ретранслировались "Россия 24", "ТНТ" и другие российские каналы, после разговора с владельцами гостиницы телеканалы отключили, сообщает издание "Zаxid.net" в пятницу."Регулятор получил жалобу от посетителя гостиницы "Вилла Алеся" о трансляции в этом общественном заведении телепрограмм "НТВ МИР", "ТНТ", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых установлены ограничения для распространения на территории Украины. Полиция провела разговор с владельцами гостиницы, после чего эти телеканалы отключили", - приводит сообщение Нацсовета по телевидению и радиовещанию украинское издание.По информации Нацсовета, также среди телеканалов был выявлен "ряд других программ, не внесенных в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины".Ранее уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке. Горсовет Тернополя утвердил список мест для проведения выступлений уличных музыкантов и правилам их проведения.В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля сообщала о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220624/televidenie-1797724460.html

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, львовская область, нтв (телеканал), ртр планета, ситуация в днр и лнр