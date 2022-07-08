https://ria.ru/20220708/tek-1801279214.html

Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК

Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК - РИА Новости, 08.07.2022

Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК

Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:51

2022-07-08T16:51

2022-07-08T17:12

экономика

владимир путин

россия

нефть

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми приоритетами должны быть газификация регионов и деверсификация экспорта на рынки юга и востока, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Глава государства напомнил о недавно введенном в ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, отметив, что нефтяные компании РФ должны были быть уже готовы к этому решению."Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов - наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220708/putin-1801276425.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, нефть, санкции, санкции в отношении россии