https://ria.ru/20220708/tek-1801279214.html
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК - РИА Новости, 08.07.2022
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК
Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:51
2022-07-08T16:51
2022-07-08T17:12
экономика
владимир путин
россия
нефть
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми приоритетами должны быть газификация регионов и деверсификация экспорта на рынки юга и востока, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Глава государства напомнил о недавно введенном в ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, отметив, что нефтяные компании РФ должны были быть уже готовы к этому решению."Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов - наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220708/putin-1801276425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, нефть, санкции, санкции в отношении россии
16:51 08.07.2022 (обновлено: 17:12 08.07.2022)
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК
Путин назвал наращивание инфраструктуры для газификации ключевым приоритетом ТЭК в России