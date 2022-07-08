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Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК - РИА Новости, 08.07.2022
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК
Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:51
2022-07-08T17:12
экономика
владимир путин
россия
нефть
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми приоритетами должны быть газификация регионов и деверсификация экспорта на рынки юга и востока, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Глава государства напомнил о недавно введенном в ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, отметив, что нефтяные компании РФ должны были быть уже готовы к этому решению."Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов - наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия, нефть, санкции, санкции в отношении россии
16:51 08.07.2022 (обновлено: 17:12 08.07.2022)
 
Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК

Путин назвал наращивание инфраструктуры для газификации ключевым приоритетом ТЭК в России

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми приоритетами должны быть газификация регионов и деверсификация экспорта на рынки юга и востока, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.
Глава государства напомнил о недавно введенном в ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, отметив, что нефтяные компании РФ должны были быть уже готовы к этому решению.
"Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов - наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 16:45
Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияНефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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