https://ria.ru/20220708/tek-1801272533.html

Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции

Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции - РИА Новости, 08.07.2022

Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции

Несмотря на беспрецедентные санкции, ситуация в ТЭК стабильна, по некоторым показателям даже наблюдается рост, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:37

2022-07-08T16:37

2022-07-08T16:45

владимир путин

цены на нефть

россия

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, ситуация в ТЭК стабильна, по некоторым показателям даже наблюдается рост, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российской топливном энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220628/tek-1798833855.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, цены на нефть, россия, экономика