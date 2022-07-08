https://ria.ru/20220708/tek-1801272533.html
Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции
Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции - РИА Новости, 08.07.2022
Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции
Несмотря на беспрецедентные санкции, ситуация в ТЭК стабильна, по некоторым показателям даже наблюдается рост, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:37
2022-07-08T16:37
2022-07-08T16:45
владимир путин
цены на нефть
россия
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, ситуация в ТЭК стабильна, по некоторым показателям даже наблюдается рост, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российской топливном энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, цены на нефть, россия, экономика
16:37 08.07.2022 (обновлено: 16:45 08.07.2022)
Путин отметил стабильную ситуацию в ТЭК, несмотря на санкции
Путин назвал ситуацию в ТЭК стабильной, несмотря на беспрецедентные санкции