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Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/teatr-1801252844.html
Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны
Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны - РИА Новости, 08.07.2022
Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны
Художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов, основатель театра Сергей... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:45
2022-07-08T15:45
культура
россия
москва
театр луны
евгений герасимов
сергей проханов
культура
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов, основатель театра Сергей Проханов займет пост его президента, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."Новым художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов. Основатель Театра Луны Сергей Проханов займет пост президента театра", - говорится в сообщении.Проханов отметил, что пригласил Герасимова стать его преемником."Тридцать лет - это очень солидный срок для любого руководителя. За эти годы театром пройден большой путь. Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны. В свою очередь я, как создатель театра, останусь его президентом. Уверен, что вместе мы сможем продолжить лучшие традиции нашего театра, наметить новые планы и сформировать творческую повестку на следующие сезоны", - заявил Проханов.Герасимов, в свою очередь, подтвердил, что получил предложение от Проханова."Я получил предложение от моего давнего друга Сергея Проханова возглавить театр, который он создал много лет назад. Театр в разные времена переживал и взлеты, и падения. Сегодня в Москве, к нашему общему сожалению, про этот театр знают мало, несмотря на то, что в этом театре есть и свои победы. Поэтому предложение Сергея возглавить театр я принимаю, вижу потенциал как труппы, так и месторасположения театра. Многое предстоит сделать. Жду всех на новых премьерах театра", - рассказал Герасимов.
https://ria.ru/20220629/teatr-1799137592.html
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россия, москва, театр луны, евгений герасимов, сергей проханов, культура
15:45 08.07.2022
 
Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны

Народного артиста России Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНародный артист России Евгений Герасимов
Народный артист России Евгений Герасимов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Народный артист России Евгений Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов, основатель театра Сергей Проханов займет пост его президента, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.
"Новым художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов. Основатель Театра Луны Сергей Проханов займет пост президента театра", - говорится в сообщении.
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Проханов отметил, что пригласил Герасимова стать его преемником.
"Тридцать лет - это очень солидный срок для любого руководителя. За эти годы театром пройден большой путь. Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны. В свою очередь я, как создатель театра, останусь его президентом. Уверен, что вместе мы сможем продолжить лучшие традиции нашего театра, наметить новые планы и сформировать творческую повестку на следующие сезоны", - заявил Проханов.
Герасимов, в свою очередь, подтвердил, что получил предложение от Проханова.
"Я получил предложение от моего давнего друга Сергея Проханова возглавить театр, который он создал много лет назад. Театр в разные времена переживал и взлеты, и падения. Сегодня в Москве, к нашему общему сожалению, про этот театр знают мало, несмотря на то, что в этом театре есть и свои победы. Поэтому предложение Сергея возглавить театр я принимаю, вижу потенциал как труппы, так и месторасположения театра. Многое предстоит сделать. Жду всех на новых премьерах театра", - рассказал Герасимов.
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Биография Евгения Герасимова
 
КультураРоссияМоскваТеатр ЛуныЕвгений ГерасимовСергей ПрохановКультура
 
 
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