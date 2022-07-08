https://ria.ru/20220708/teatr-1801252844.html

Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны

Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны - РИА Новости, 08.07.2022

Евгения Герасимова назначили худруком московского Театра Луны

Художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов, основатель театра Сергей... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:45

2022-07-08T15:45

2022-07-08T15:45

культура

россия

москва

театр луны

евгений герасимов

сергей проханов

культура

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов, основатель театра Сергей Проханов займет пост его президента, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."Новым художественным руководителем московского Театра Луны станет актер театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов. Основатель Театра Луны Сергей Проханов займет пост президента театра", - говорится в сообщении.Проханов отметил, что пригласил Герасимова стать его преемником."Тридцать лет - это очень солидный срок для любого руководителя. За эти годы театром пройден большой путь. Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны. В свою очередь я, как создатель театра, останусь его президентом. Уверен, что вместе мы сможем продолжить лучшие традиции нашего театра, наметить новые планы и сформировать творческую повестку на следующие сезоны", - заявил Проханов.Герасимов, в свою очередь, подтвердил, что получил предложение от Проханова."Я получил предложение от моего давнего друга Сергея Проханова возглавить театр, который он создал много лет назад. Театр в разные времена переживал и взлеты, и падения. Сегодня в Москве, к нашему общему сожалению, про этот театр знают мало, несмотря на то, что в этом театре есть и свои победы. Поэтому предложение Сергея возглавить театр я принимаю, вижу потенциал как труппы, так и месторасположения театра. Многое предстоит сделать. Жду всех на новых премьерах театра", - рассказал Герасимов.

https://ria.ru/20220629/teatr-1799137592.html

https://ria.ru/20210225/gerasimov-1598738170.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, театр луны, евгений герасимов, сергей проханов, культура