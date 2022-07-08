https://ria.ru/20220708/tailand-1801222407.html

В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов

В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов - РИА Новости, 08.07.2022

В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов

Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях страны, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:28

2022-07-08T15:28

2022-07-08T15:28

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях страны, сообщает Bangkok Post.Система предусматривает появление двух разных тарифов на номера в объектах размещения. Один — для местных (льготный), второй — для иностранцев (по допандемийным расценкам). Причем, как уточняется, стоимость для зарубежных туристов может быть значительно выше.Владельцы отелей выразили обеспокоенность по поводу нового плана правительства. "Эта идея непрактична, поскольку цены на номера динамически меняются в зависимости от рыночных условий", — сказала Мариса Сукосол Нунбхакди, президент Ассоциации отелей Таиланда.По словам представителей отрасли, вместо двухфазной системы лучше развернуть эффективные рекламные акции, чтобы стимулировать интерес туристов к направлению и повысить стоимость номеров.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, отели, цены, туризм, туристы, гостиницы, отдых