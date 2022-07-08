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В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220708/tailand-1801222407.html
В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов
В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов - РИА Новости, 08.07.2022
В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов
Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях страны, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:28
2022-07-08T15:28
туризм
новости - туризм
таиланд
отели
цены
туризм
туристы
гостиницы
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях страны, сообщает Bangkok Post.Система предусматривает появление двух разных тарифов на номера в объектах размещения. Один — для местных (льготный), второй — для иностранцев (по допандемийным расценкам). Причем, как уточняется, стоимость для зарубежных туристов может быть значительно выше.Владельцы отелей выразили обеспокоенность по поводу нового плана правительства. "Эта идея непрактична, поскольку цены на номера динамически меняются в зависимости от рыночных условий", — сказала Мариса Сукосол Нунбхакди, президент Ассоциации отелей Таиланда.По словам представителей отрасли, вместо двухфазной системы лучше развернуть эффективные рекламные акции, чтобы стимулировать интерес туристов к направлению и повысить стоимость номеров.
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новости - туризм, таиланд, отели, цены, туризм, туристы, гостиницы, отдых
15:28 08.07.2022
 
В отелях Таиланда могут повысить цены для иностранных туристов

Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях

© Pixabay / nextvoyageДома в провинции Краби в Таиланде
Дома в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Таиланда планируют ввести двойное ценообразование на проживание в отелях страны, сообщает Bangkok Post.
Система предусматривает появление двух разных тарифов на номера в объектах размещения. Один — для местных (льготный), второй — для иностранцев (по допандемийным расценкам). Причем, как уточняется, стоимость для зарубежных туристов может быть значительно выше.
Владельцы отелей выразили обеспокоенность по поводу нового плана правительства. "Эта идея непрактична, поскольку цены на номера динамически меняются в зависимости от рыночных условий", — сказала Мариса Сукосол Нунбхакди, президент Ассоциации отелей Таиланда.
По словам представителей отрасли, вместо двухфазной системы лучше развернуть эффективные рекламные акции, чтобы стимулировать интерес туристов к направлению и повысить стоимость номеров.
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