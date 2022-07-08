https://ria.ru/20220708/tailand-1800859315.html
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 08.07.2022
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов
Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:35
2022-07-08T01:35
2022-07-08T01:35
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/66/1560126686_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_699fc5a88bb4b0ce24a44db624f9edbf.jpg
БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства.Приказ главы правительства и министерства внутренних дел опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов и подзаконных актов.Отмена ТМ6, или "белой бумажки в паспорт", как этот бланк неофициально называют россияне, позиционируется властями как временная мера для удобства иностранных туристов. Она введена из-за высокой численности въезжающих, с которой не справляется сокращенный во время COVID-19 и еще не полностью развернутый штат иммиграционной полиции аэропортов. В результате образуются очереди на паспортный контроль.В бланк ТМ6 вносились данные паспорта иностранца, категория визы или разрешения на безвизовый въезд, дата пересечения границы, предполагаемое место жительства в Таиланде.Там же указывалась необязательная информация для социальных статистических исследований министерства туризма: в какой раз гость прибыл в Таиланд, с группой или индивидуально, каков его средний уровень дохода. "Корешок" бланка выдавался прибывшему на руки или прикреплялся к одной из страниц паспорта, его необходимо было сохранять до окончания пребывания в Таиланде и сдать иммиграционной полиции в аэропорту на паспортном контроле при вылете.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/66/1560126686_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ead6f9299023658e34fe652334d97f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов
Власти Таиланда отменили для иностранцев въездные иммиграционные бланки в аэропортах
БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства.
Приказ главы правительства и министерства внутренних дел опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов и подзаконных актов.
Отмена ТМ6, или "белой бумажки в паспорт", как этот бланк неофициально называют россияне, позиционируется властями как временная мера для удобства иностранных туристов. Она введена из-за высокой численности въезжающих, с которой не справляется сокращенный во время COVID-19 и еще не полностью развернутый штат иммиграционной полиции аэропортов. В результате образуются очереди на паспортный контроль.
В бланк ТМ6 вносились данные паспорта иностранца, категория визы или разрешения на безвизовый въезд, дата пересечения границы, предполагаемое место жительства в Таиланде.
Там же указывалась необязательная информация для социальных статистических исследований министерства туризма: в какой раз гость прибыл в Таиланд, с группой или индивидуально, каков его средний уровень дохода.
"Корешок" бланка выдавался прибывшему на руки или прикреплялся к одной из страниц паспорта, его необходимо было сохранять до окончания пребывания в Таиланде и сдать иммиграционной полиции в аэропорту на паспортном контроле при вылете.