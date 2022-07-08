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Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 08.07.2022
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов
Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:35
2022-07-08T01:35
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства.Приказ главы правительства и министерства внутренних дел опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов и подзаконных актов.Отмена ТМ6, или "белой бумажки в паспорт", как этот бланк неофициально называют россияне, позиционируется властями как временная мера для удобства иностранных туристов. Она введена из-за высокой численности въезжающих, с которой не справляется сокращенный во время COVID-19 и еще не полностью развернутый штат иммиграционной полиции аэропортов. В результате образуются очереди на паспортный контроль.В бланк ТМ6 вносились данные паспорта иностранца, категория визы или разрешения на безвизовый въезд, дата пересечения границы, предполагаемое место жительства в Таиланде.Там же указывалась необязательная информация для социальных статистических исследований министерства туризма: в какой раз гость прибыл в Таиланд, с группой или индивидуально, каков его средний уровень дохода. "Корешок" бланка выдавался прибывшему на руки или прикреплялся к одной из страниц паспорта, его необходимо было сохранять до окончания пребывания в Таиланде и сдать иммиграционной полиции в аэропорту на паспортном контроле при вылете.
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туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19
01:35 08.07.2022
 
Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов

Власти Таиланда отменили для иностранцев въездные иммиграционные бланки в аэропортах

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства.
Приказ главы правительства и министерства внутренних дел опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов и подзаконных актов.
Отмена ТМ6, или "белой бумажки в паспорт", как этот бланк неофициально называют россияне, позиционируется властями как временная мера для удобства иностранных туристов. Она введена из-за высокой численности въезжающих, с которой не справляется сокращенный во время COVID-19 и еще не полностью развернутый штат иммиграционной полиции аэропортов. В результате образуются очереди на паспортный контроль.
В бланк ТМ6 вносились данные паспорта иностранца, категория визы или разрешения на безвизовый въезд, дата пересечения границы, предполагаемое место жительства в Таиланде.
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Там же указывалась необязательная информация для социальных статистических исследований министерства туризма: в какой раз гость прибыл в Таиланд, с группой или индивидуально, каков его средний уровень дохода.
"Корешок" бланка выдавался прибывшему на руки или прикреплялся к одной из страниц паспорта, его необходимо было сохранять до окончания пребывания в Таиланде и сдать иммиграционной полиции в аэропорту на паспортном контроле при вылете.
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