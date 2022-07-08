https://ria.ru/20220708/tailand-1800859315.html

Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов

Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 08.07.2022

Власти Таиланда снова изменили правила посещения страны для туристов

Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:35

2022-07-08T01:35

2022-07-08T01:35

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БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Таиланд отменил заполнение иностранцами иммиграционных бланков формы ТМ6 по прилете в аэропорты королевства.Приказ главы правительства и министерства внутренних дел опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов и подзаконных актов.Отмена ТМ6, или "белой бумажки в паспорт", как этот бланк неофициально называют россияне, позиционируется властями как временная мера для удобства иностранных туристов. Она введена из-за высокой численности въезжающих, с которой не справляется сокращенный во время COVID-19 и еще не полностью развернутый штат иммиграционной полиции аэропортов. В результате образуются очереди на паспортный контроль.В бланк ТМ6 вносились данные паспорта иностранца, категория визы или разрешения на безвизовый въезд, дата пересечения границы, предполагаемое место жительства в Таиланде.Там же указывалась необязательная информация для социальных статистических исследований министерства туризма: в какой раз гость прибыл в Таиланд, с группой или индивидуально, каков его средний уровень дохода. "Корешок" бланка выдавался прибывшему на руки или прикреплялся к одной из страниц паспорта, его необходимо было сохранять до окончания пребывания в Таиланде и сдать иммиграционной полиции в аэропорту на паспортном контроле при вылете.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19