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Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
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Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде
Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде - РИА Новости, 08.07.2022
Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде
Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:00
2022-07-08T08:06
культура
кристиан диор
меган маркл
свадьба
праздник
мода
стиль жизни
стиль
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых нарядах. Ко Дню семьи, любви и верности стилисты рассказали РИА Новости о трендах свадебной моды.Под ключГлавное, на что обращают внимание стилисты, — комплексный подход в оформлении торжества и выборе нарядов. Красиво и празднично, когда колористика торжества считывается также в образах подружек невесты и родителей пары. "Не обязательно всем заказывать новые наряды, — объясняет эксперт. — Достаточно обозначить для всех один оттенок или элемент декора, например кружево. Интерпретировать "задание" каждый может по-своему".Под пальмами или во дворцеСтилист рассказала, что сейчас в моде две идеи: минималистичная — пикник на природе или застолье на берегу моря и, наоборот, пышное и роскошное торжество. Наряжаться многим захотелось после пандемии. С мировых подиумов в свадебную моду перекочевал тренд на обилие кружева, перьев и стразов."Мужчинам, если торжество в открытом ресторане или на побережье, также стоит рассмотреть светлый костюм, — рекомендует стилист Гоша Стил. — В тренде молочные оттенки, светло-песочные, белые". Можно дополнить неформальный образ обувью без шнурков — лоферами или мокасинами. В дворцовом стилеНасмотревшись исторических сериалов, некоторые женихи и невесты мечтают окунуться в эпоху балов и куртуазной любви.Платье-торт, как его называют стилисты, будет хорошо выглядеть на стройной невесте. Особенно если речь о варианте с кринолином, где объем начинается от талии. А-образные силуэты, когда юбка расширяется постепенно, — более демократичный выбор.Стилист не рекомендует наряды с гигантскими шлейфами, а вот удлиненная фата будет прекрасно гармонировать с платьем, украшенным вышивкой, стразами или перьями.Модные акцентыСдержанный привычный силуэт свадебного платья — это совсем не скучно, если украсить наряд модными элементами кроя или декора.Смелые невесты могут рассмотреть и прозрачные ткани, максимально глубокие декольте и высокие разрезы — сегодня это допустимо, если обстановка соответствует.Лиф из перьев или полностью расшитый цветами в сочетании с юбкой любой длины — тоже актуальные варианты для дерзких невест.Запонки или бутоньерка?Торжественность свадебному костюму жениха придают интересные детали, отмечает Гоша Стил. Это могут быть запонки, контрастные петли на пуговицах или лацкане. Необычный выбор — пиджак на одной пуговице, это смотрится по–вечернему. Также эффектно выглядят тройка — костюм с жилетом или двубортный пиджак.И то и другое должно по цветовой гамме должно сочетаться с букетом невесты, обращает внимание стилист. И это невеста?Мини — нетрадиционный вариант для свадебной моды, пришедший из 60-х. Сегодня короткое платье снова в тренде. Сделать его торжественным поможет кареобразное (квадратное) декольте, утрированные рукава, прорези, декольте на спине, можно с тонкими завязками.После тенденции на лаконичность, которую задала во время бракосочетания Меган Маркл, отличным выбором будет и светлое платье-футляр в сочетании с шелковым кейпом.Розовый или белый? Хит этого года — розовый цвет пробрался в свадебную моду. Актуальны и нежный оттенок, и в стиле Барби, и фуксия.Смокинги бывают разныеВ образе жениха также очень важен контекст. Учитывая место действия, тему торжества, декор, стиль невесты, можно подобрать что-то из актуального.Также стилист обращает внимание на бархат — костюм из этого материала или пиджак с черными брюками. Для тех, кто любит более оригинальные оттенки, можно рассмотреть канареечный, фиалковый, пурпурный и оливковый цвета. Актуальны и яркие костюмы в клетку.Главный аксессуарНапутствия стилистов, конечно, облегчат подготовку к свадьбе, но не стоит забывать о главных деталях, без которых даже самое модное платье теряет смысл. Улыбка, отличное настроение и искренние чувства гораздо важнее, чем цвет наряда и бутоньерки.
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Алина Кравцова
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кристиан диор, меган маркл, свадьба, праздник, мода, стиль жизни, стиль, день семьи, любви и верности
08:00 08.07.2022 (обновлено: 08:06 08.07.2022)
 

Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде

© Фото : Unsplash / Josue MichelМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Unsplash / Josue Michel
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых нарядах. Ко Дню семьи, любви и верности стилисты рассказали РИА Новости о трендах свадебной моды.

Под ключ

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeezСвадебная коллекция 12storeez
Свадебная коллекция 12storeez
1 из 3
Свадебная коллекция 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Свадебные наряды из коллекции 12storeez

Свадебная коллекция 12storeez
2 из 3

Свадебные наряды из коллекции 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

На свадебном торжестве все должно быть в одном стиле

Свадебная коллекция 12storeez
3 из 3

На свадебном торжестве все должно быть в одном стиле

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
1 из 3
Свадебная коллекция 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
2 из 3

Свадебные наряды из коллекции 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
3 из 3

На свадебном торжестве все должно быть в одном стиле

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
Главное, на что обращают внимание стилисты, — комплексный подход в оформлении торжества и выборе нарядов.

"Как минимум стоит рассматривать имидж пары," — советует эксперт по имиджу и стилю, член высшего экспертного совета Академии социальных технологий Анна Чигиринских. — Идеальный вариант — чтобы стилистика костюмов соответствовала и месту, и интерьеру, и декору".

Красиво и празднично, когда колористика торжества считывается также в образах подружек невесты и родителей пары. "Не обязательно всем заказывать новые наряды, — объясняет эксперт. — Достаточно обозначить для всех один оттенок или элемент декора, например кружево. Интерпретировать "задание" каждый может по-своему".
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeezСвадебная коллекция 12storeez
Свадебная коллекция 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
Свадебная коллекция 12storeez

Под пальмами или во дворце

Стилист рассказала, что сейчас в моде две идеи: минималистичная — пикник на природе или застолье на берегу моря и, наоборот, пышное и роскошное торжество. Наряжаться многим захотелось после пандемии. С мировых подиумов в свадебную моду перекочевал тренд на обилие кружева, перьев и стразов.
© Фото : Unsplash / Jonathan BorbaМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Unsplash / Jonathan Borba
Молодожены

"Один из последних трендов — платья-сорочки, — говорит дизайнер, фотограф, креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина. — Очень простые, но с красивыми отделками из кружева или ручными объемными цветами".

© Фото : Unsplash / lucas mendesОтличный вариант для свадьбы на природе
Молодожены - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Unsplash / lucas mendes
Отличный вариант для свадьбы на природе

"Для свадьбы-пикника подойдет стиль рустик, — отмечает Анна Чигиринских. — Например, льняной сарафан с вышивкой или декором в виде макраме-плетенки для невесты и льняной костюм без галстука — для жениха".

"Мужчинам, если торжество в открытом ресторане или на побережье, также стоит рассмотреть светлый костюм, — рекомендует стилист Гоша Стил. — В тренде молочные оттенки, светло-песочные, белые". Можно дополнить неформальный образ обувью без шнурков — лоферами или мокасинами.

В дворцовом стиле

Насмотревшись исторических сериалов, некоторые женихи и невесты мечтают окунуться в эпоху балов и куртуазной любви.
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin YudashkinСвадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
Платье-торт, как его называют стилисты, будет хорошо выглядеть на стройной невесте. Особенно если речь о варианте с кринолином, где объем начинается от талии. А-образные силуэты, когда юбка расширяется постепенно, — более демократичный выбор.

"Если хочется романтики, можно также рассмотреть объемные утрированные рукава или корсеты: свадебная мода возрождает этот забытый элемент женского гардероба", — поясняет Анна Чигиринских.

Стилист не рекомендует наряды с гигантскими шлейфами, а вот удлиненная фата будет прекрасно гармонировать с платьем, украшенным вышивкой, стразами или перьями.
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin YudashkinСвадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина

Модные акценты

Сдержанный привычный силуэт свадебного платья — это совсем не скучно, если украсить наряд модными элементами кроя или декора.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Модели в свадебных платьях из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды
1 из 4

Модели в свадебных платьях из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

Свадебная коллекция Валентина Юдашкина

Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
2 из 4

Свадебная коллекция Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

Свадебное платье Valentin Yudashkin

Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
3 из 4

Свадебное платье Valentin Yudashkin

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

Свадебная платье от Валентина Юдашкина

Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
4 из 4

Свадебная платье от Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
1 из 4

Модели в свадебных платьях из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Свадебная коллекция Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
3 из 4

Свадебное платье Valentin Yudashkin

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
4 из 4

Свадебная платье от Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

"Мне нравится вышивка бисером, кружево шантильи, объемные цветы", — признается Галина Юдашкина.

Смелые невесты могут рассмотреть и прозрачные ткани, максимально глубокие декольте и высокие разрезы — сегодня это допустимо, если обстановка соответствует.

"Сейчас в моде гипербант, — указывает Анна Чигиринских. — Такие мы видели на платьях Кристиана Диора, когда он еще сам творил для своего модного дома. Не так часто невесты носили платья с квадратным вырезом — каре. Это еще один тренд".

Лиф из перьев или полностью расшитый цветами в сочетании с юбкой любой длины — тоже актуальные варианты для дерзких невест.

Запонки или бутоньерка?

Торжественность свадебному костюму жениха придают интересные детали, отмечает Гоша Стил. Это могут быть запонки, контрастные петли на пуговицах или лацкане. Необычный выбор — пиджак на одной пуговице, это смотрится по–вечернему. Также эффектно выглядят тройка — костюм с жилетом или двубортный пиджак.

"Бутоньерку — маленький дизайнерский цветочек — по классическим канонам вдевают в петлицу лацкана, — говорит Гоша Стил. — Один из трендов — сделать композицию в нагрудном кармашке вместо платочка".

© Фото : Unsplash / Wedding Dreamz

Цветочная композиция в кармашке

Молодожены
1 из 2

Цветочная композиция в кармашке

© Фото : Unsplash / Wedding Dreamz
© Фото : Unsplash / Josue Michel

Бутоньерка на лацкане

Молодожены
2 из 2

Бутоньерка на лацкане

© Фото : Unsplash / Josue Michel
1 из 2

Цветочная композиция в кармашке

© Фото : Unsplash / Wedding Dreamz
2 из 2

Бутоньерка на лацкане

© Фото : Unsplash / Josue Michel
И то и другое должно по цветовой гамме должно сочетаться с букетом невесты, обращает внимание стилист.

И это невеста?

Мини — нетрадиционный вариант для свадебной моды, пришедший из 60-х. Сегодня короткое платье снова в тренде. Сделать его торжественным поможет кареобразное (квадратное) декольте, утрированные рукава, прорези, декольте на спине, можно с тонкими завязками.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды
1 из 2

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Мини-платье с шелковым кейпом от Валентина Юдашкина

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды
2 из 2

Мини-платье с шелковым кейпом от Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Мини-платье с шелковым кейпом от Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

"Смокинг для невесты — тоже абсолютная норма, — добавляет Анна Чигиринских. — Брючный костюм может быть не только белым, но и в актуальном розовом цвете. Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде".

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Розовый брючный костюм из свадебной коллекции 12storeez

Свадебная коллекция 12storeez
1 из 2

Розовый брючный костюм из свадебной коллекции 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeezСвадебная коллекция 12storeez
Свадебная коллекция 12storeez
2 из 2
Свадебная коллекция 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
1 из 2

Розовый брючный костюм из свадебной коллекции 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
2 из 2
Свадебная коллекция 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
После тенденции на лаконичность, которую задала во время бракосочетания Меган Маркл, отличным выбором будет и светлое платье-футляр в сочетании с шелковым кейпом.

Розовый или белый?

Хит этого года — розовый цвет пробрался в свадебную моду. Актуальны и нежный оттенок, и в стиле Барби, и фуксия.

"Есть оригинальные цвета — красный или даже черный, но самые популярные оттенки — это все же молочный, кремовый, овсяный, белый", — рассказывает Галина Юдашкина.

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin YudashkinСвадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
1 из 3
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

Вариант красного свадебного платья от Валентина Юдашкина

Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
2 из 3

Вариант красного свадебного платья от Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

Серебро — почему бы и нет, Valentin Yudashkin

Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
3 из 3

Серебро — почему бы и нет, Valentin Yudashkin

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
1 из 3
Свадебная коллекция дизайнера Валентина Юдашкина
© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
2 из 3

Вариант красного свадебного платья от Валентина Юдашкина

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin
3 из 3

Серебро — почему бы и нет, Valentin Yudashkin

© Фото предоставлено пресс-службой модного дома Valentin Yudashkin

"Белый цвет, который выбирает большинство невест, — очень требовательный, — предупреждает Анна Чигиринских. — Важно найти оттенок, который выгодно подчеркнет кожу, а не придаст болезненный вид. В моде все варианты: от белоснежного до жемчужного".

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Невеста в розовом, 12storeez

Свадебная коллекция 12storeez
1 из 3

Невеста в розовом, 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Для свадьбы на природе, коллекция 12storeez

Свадебная коллекция 12storeez
2 из 3

Для свадьбы на природе, коллекция 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Коллекция 12storeez

Свадебная коллекция 12storeez
3 из 3

Коллекция 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
1 из 3

Невеста в розовом, 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
2 из 3

Для свадьбы на природе, коллекция 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez
3 из 3

Коллекция 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12storeez

Смокинги бывают разные

В образе жениха также очень важен контекст. Учитывая место действия, тему торжества, декор, стиль невесты, можно подобрать что-то из актуального.
© AFP 2022 / Hector RetamalНевеста в розовом, жених — в смокинге. Свадебная пара в Шанхае
Пара позирует во время предсвадебной фотосессии на набережной Вайтань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Невеста в розовом, жених — в смокинге. Свадебная пара в Шанхае

"Отличный вариант для жениха — коктейльный смокинговый пиджак с шалевым воротником. В моде нестандартные оттенки бордового, зеленого, коричневого, — перечисляет Гоша Стил. — Классический темно-синий или черный всегда смотрятся роскошно".

Также стилист обращает внимание на бархат — костюм из этого материала или пиджак с черными брюками. Для тех, кто любит более оригинальные оттенки, можно рассмотреть канареечный, фиалковый, пурпурный и оливковый цвета. Актуальны и яркие костюмы в клетку.

Главный аксессуар

"Я думаю, нужно оставаться собой и прислушиваться только к себе. Советы — всегда хорошо, но каждая невеста лучше знает, что ее сделает особенной в этот день", — уверена Галина Юдашкина.

© Фото : Unsplash / Tim StaggeМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Unsplash / Tim Stagge
Молодожены
Напутствия стилистов, конечно, облегчат подготовку к свадьбе, но не стоит забывать о главных деталях, без которых даже самое модное платье теряет смысл. Улыбка, отличное настроение и искренние чувства гораздо важнее, чем цвет наряда и бутоньерки.
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