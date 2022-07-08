https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html

Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде

Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде - РИА Новости, 08.07.2022

Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде

Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:06

культура

кристиан диор

меган маркл

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых нарядах. Ко Дню семьи, любви и верности стилисты рассказали РИА Новости о трендах свадебной моды.Под ключГлавное, на что обращают внимание стилисты, — комплексный подход в оформлении торжества и выборе нарядов. Красиво и празднично, когда колористика торжества считывается также в образах подружек невесты и родителей пары. "Не обязательно всем заказывать новые наряды, — объясняет эксперт. — Достаточно обозначить для всех один оттенок или элемент декора, например кружево. Интерпретировать "задание" каждый может по-своему".Под пальмами или во дворцеСтилист рассказала, что сейчас в моде две идеи: минималистичная — пикник на природе или застолье на берегу моря и, наоборот, пышное и роскошное торжество. Наряжаться многим захотелось после пандемии. С мировых подиумов в свадебную моду перекочевал тренд на обилие кружева, перьев и стразов."Мужчинам, если торжество в открытом ресторане или на побережье, также стоит рассмотреть светлый костюм, — рекомендует стилист Гоша Стил. — В тренде молочные оттенки, светло-песочные, белые". Можно дополнить неформальный образ обувью без шнурков — лоферами или мокасинами. В дворцовом стилеНасмотревшись исторических сериалов, некоторые женихи и невесты мечтают окунуться в эпоху балов и куртуазной любви.Платье-торт, как его называют стилисты, будет хорошо выглядеть на стройной невесте. Особенно если речь о варианте с кринолином, где объем начинается от талии. А-образные силуэты, когда юбка расширяется постепенно, — более демократичный выбор.Стилист не рекомендует наряды с гигантскими шлейфами, а вот удлиненная фата будет прекрасно гармонировать с платьем, украшенным вышивкой, стразами или перьями.Модные акцентыСдержанный привычный силуэт свадебного платья — это совсем не скучно, если украсить наряд модными элементами кроя или декора.Смелые невесты могут рассмотреть и прозрачные ткани, максимально глубокие декольте и высокие разрезы — сегодня это допустимо, если обстановка соответствует.Лиф из перьев или полностью расшитый цветами в сочетании с юбкой любой длины — тоже актуальные варианты для дерзких невест.Запонки или бутоньерка?Торжественность свадебному костюму жениха придают интересные детали, отмечает Гоша Стил. Это могут быть запонки, контрастные петли на пуговицах или лацкане. Необычный выбор — пиджак на одной пуговице, это смотрится по–вечернему. Также эффектно выглядят тройка — костюм с жилетом или двубортный пиджак.И то и другое должно по цветовой гамме должно сочетаться с букетом невесты, обращает внимание стилист. И это невеста?Мини — нетрадиционный вариант для свадебной моды, пришедший из 60-х. Сегодня короткое платье снова в тренде. Сделать его торжественным поможет кареобразное (квадратное) декольте, утрированные рукава, прорези, декольте на спине, можно с тонкими завязками.После тенденции на лаконичность, которую задала во время бракосочетания Меган Маркл, отличным выбором будет и светлое платье-футляр в сочетании с шелковым кейпом.Розовый или белый? Хит этого года — розовый цвет пробрался в свадебную моду. Актуальны и нежный оттенок, и в стиле Барби, и фуксия.Смокинги бывают разныеВ образе жениха также очень важен контекст. Учитывая место действия, тему торжества, декор, стиль невесты, можно подобрать что-то из актуального.Также стилист обращает внимание на бархат — костюм из этого материала или пиджак с черными брюками. Для тех, кто любит более оригинальные оттенки, можно рассмотреть канареечный, фиалковый, пурпурный и оливковый цвета. Актуальны и яркие костюмы в клетку.Главный аксессуарНапутствия стилистов, конечно, облегчат подготовку к свадьбе, но не стоит забывать о главных деталях, без которых даже самое модное платье теряет смысл. Улыбка, отличное настроение и искренние чувства гораздо важнее, чем цвет наряда и бутоньерки.

https://ria.ru/20220515/byuti-1788394532.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

кристиан диор, меган маркл, свадьба, праздник, мода, стиль жизни, стиль, день семьи, любви и верности