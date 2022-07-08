Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых нарядах. Ко Дню семьи, любви и верности стилисты рассказали РИА Новости о трендах свадебной моды.Под ключГлавное, на что обращают внимание стилисты, — комплексный подход в оформлении торжества и выборе нарядов. Красиво и празднично, когда колористика торжества считывается также в образах подружек невесты и родителей пары. "Не обязательно всем заказывать новые наряды, — объясняет эксперт. — Достаточно обозначить для всех один оттенок или элемент декора, например кружево. Интерпретировать "задание" каждый может по-своему".Под пальмами или во дворцеСтилист рассказала, что сейчас в моде две идеи: минималистичная — пикник на природе или застолье на берегу моря и, наоборот, пышное и роскошное торжество. Наряжаться многим захотелось после пандемии. С мировых подиумов в свадебную моду перекочевал тренд на обилие кружева, перьев и стразов."Мужчинам, если торжество в открытом ресторане или на побережье, также стоит рассмотреть светлый костюм, — рекомендует стилист Гоша Стил. — В тренде молочные оттенки, светло-песочные, белые". Можно дополнить неформальный образ обувью без шнурков — лоферами или мокасинами. В дворцовом стилеНасмотревшись исторических сериалов, некоторые женихи и невесты мечтают окунуться в эпоху балов и куртуазной любви.Платье-торт, как его называют стилисты, будет хорошо выглядеть на стройной невесте. Особенно если речь о варианте с кринолином, где объем начинается от талии. А-образные силуэты, когда юбка расширяется постепенно, — более демократичный выбор.Стилист не рекомендует наряды с гигантскими шлейфами, а вот удлиненная фата будет прекрасно гармонировать с платьем, украшенным вышивкой, стразами или перьями.Модные акцентыСдержанный привычный силуэт свадебного платья — это совсем не скучно, если украсить наряд модными элементами кроя или декора.Смелые невесты могут рассмотреть и прозрачные ткани, максимально глубокие декольте и высокие разрезы — сегодня это допустимо, если обстановка соответствует.Лиф из перьев или полностью расшитый цветами в сочетании с юбкой любой длины — тоже актуальные варианты для дерзких невест.Запонки или бутоньерка?Торжественность свадебному костюму жениха придают интересные детали, отмечает Гоша Стил. Это могут быть запонки, контрастные петли на пуговицах или лацкане. Необычный выбор — пиджак на одной пуговице, это смотрится по–вечернему. Также эффектно выглядят тройка — костюм с жилетом или двубортный пиджак.И то и другое должно по цветовой гамме должно сочетаться с букетом невесты, обращает внимание стилист. И это невеста?Мини — нетрадиционный вариант для свадебной моды, пришедший из 60-х. Сегодня короткое платье снова в тренде. Сделать его торжественным поможет кареобразное (квадратное) декольте, утрированные рукава, прорези, декольте на спине, можно с тонкими завязками.После тенденции на лаконичность, которую задала во время бракосочетания Меган Маркл, отличным выбором будет и светлое платье-футляр в сочетании с шелковым кейпом.Розовый или белый? Хит этого года — розовый цвет пробрался в свадебную моду. Актуальны и нежный оттенок, и в стиле Барби, и фуксия.Смокинги бывают разныеВ образе жениха также очень важен контекст. Учитывая место действия, тему торжества, декор, стиль невесты, можно подобрать что-то из актуального.Также стилист обращает внимание на бархат — костюм из этого материала или пиджак с черными брюками. Для тех, кто любит более оригинальные оттенки, можно рассмотреть канареечный, фиалковый, пурпурный и оливковый цвета. Актуальны и яркие костюмы в клетку.Главный аксессуарНапутствия стилистов, конечно, облегчат подготовку к свадьбе, но не стоит забывать о главных деталях, без которых даже самое модное платье теряет смысл. Улыбка, отличное настроение и искренние чувства гораздо важнее, чем цвет наряда и бутоньерки.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето — сезон свадеб. Доступны открытые площадки, фрукты и овощи в изобилии, выбор флористики огромный. А еще до самого утра можно гулять в легких красивых нарядах. Ко Дню семьи, любви и верности стилисты рассказали РИА Новости о трендах свадебной моды.
Главное, на что обращают внимание стилисты, — комплексный подход в оформлении торжества и выборе нарядов.
"Как минимум стоит рассматривать имидж пары," — советует эксперт по имиджу и стилю, член высшего экспертного совета Академии социальных технологий Анна Чигиринских. — Идеальный вариант — чтобы стилистика костюмов соответствовала и месту, и интерьеру, и декору".
Красиво и празднично, когда колористика торжества считывается также в образах подружек невесты и родителей пары. "Не обязательно всем заказывать новые наряды, — объясняет эксперт. — Достаточно обозначить для всех один оттенок или элемент декора, например кружево. Интерпретировать "задание" каждый может по-своему".
Стилист рассказала, что сейчас в моде две идеи: минималистичная — пикник на природе или застолье на берегу моря и, наоборот, пышное и роскошное торжество. Наряжаться многим захотелось после пандемии. С мировых подиумов в свадебную моду перекочевал тренд на обилие кружева, перьев и стразов.
"Один из последних трендов — платья-сорочки, — говорит дизайнер, фотограф, креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина. — Очень простые, но с красивыми отделками из кружева или ручными объемными цветами".
"Для свадьбы-пикника подойдет стиль рустик, — отмечает Анна Чигиринских. — Например, льняной сарафан с вышивкой или декором в виде макраме-плетенки для невесты и льняной костюм без галстука — для жениха".
"Мужчинам, если торжество в открытом ресторане или на побережье, также стоит рассмотреть светлый костюм, — рекомендует стилист Гоша Стил. — В тренде молочные оттенки, светло-песочные, белые". Можно дополнить неформальный образ обувью без шнурков — лоферами или мокасинами.
В дворцовом стиле
Насмотревшись исторических сериалов, некоторые женихи и невесты мечтают окунуться в эпоху балов и куртуазной любви.
Платье-торт, как его называют стилисты, будет хорошо выглядеть на стройной невесте. Особенно если речь о варианте с кринолином, где объем начинается от талии. А-образные силуэты, когда юбка расширяется постепенно, — более демократичный выбор.
"Если хочется романтики, можно также рассмотреть объемные утрированные рукава или корсеты: свадебная мода возрождает этот забытый элемент женского гардероба", — поясняет Анна Чигиринских.
Стилист не рекомендует наряды с гигантскими шлейфами, а вот удлиненная фата будет прекрасно гармонировать с платьем, украшенным вышивкой, стразами или перьями.
Смелые невесты могут рассмотреть и прозрачные ткани, максимально глубокие декольте и высокие разрезы — сегодня это допустимо, если обстановка соответствует.
"Сейчас в моде гипербант, — указывает Анна Чигиринских. — Такие мы видели на платьях Кристиана Диора, когда он еще сам творил для своего модного дома. Не так часто невесты носили платья с квадратным вырезом — каре. Это еще один тренд".
Лиф из перьев или полностью расшитый цветами в сочетании с юбкой любой длины — тоже актуальные варианты для дерзких невест.
Запонки или бутоньерка?
Торжественность свадебному костюму жениха придают интересные детали, отмечает Гоша Стил. Это могут быть запонки, контрастные петли на пуговицах или лацкане. Необычный выбор — пиджак на одной пуговице, это смотрится по–вечернему. Также эффектно выглядят тройка — костюм с жилетом или двубортный пиджак.
"Бутоньерку — маленький дизайнерский цветочек — по классическим канонам вдевают в петлицу лацкана, — говорит Гоша Стил. — Один из трендов — сделать композицию в нагрудном кармашке вместо платочка".
И то и другое должно по цветовой гамме должно сочетаться с букетом невесты, обращает внимание стилист.
И это невеста?
Мини — нетрадиционный вариант для свадебной моды, пришедший из 60-х. Сегодня короткое платье снова в тренде. Сделать его торжественным поможет кареобразное (квадратное) декольте, утрированные рукава, прорези, декольте на спине, можно с тонкими завязками.
"Смокинг для невесты — тоже абсолютная норма, — добавляет Анна Чигиринских. — Брючный костюм может быть не только белым, но и в актуальном розовом цвете. Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде".
"Белый цвет, который выбирает большинство невест, — очень требовательный, — предупреждает Анна Чигиринских. — Важно найти оттенок, который выгодно подчеркнет кожу, а не придаст болезненный вид. В моде все варианты: от белоснежного до жемчужного".
Невеста в розовом, жених — в смокинге. Свадебная пара в Шанхае
"Отличный вариант для жениха — коктейльный смокинговый пиджак с шалевым воротником. В моде нестандартные оттенки бордового, зеленого, коричневого, — перечисляет Гоша Стил. — Классический темно-синий или черный всегда смотрятся роскошно".
Также стилист обращает внимание на бархат — костюм из этого материала или пиджак с черными брюками. Для тех, кто любит более оригинальные оттенки, можно рассмотреть канареечный, фиалковый, пурпурный и оливковый цвета. Актуальны и яркие костюмы в клетку.
Главный аксессуар
"Я думаю, нужно оставаться собой и прислушиваться только к себе. Советы — всегда хорошо, но каждая невеста лучше знает, что ее сделает особенной в этот день", — уверена Галина Юдашкина.
Напутствия стилистов, конечно, облегчат подготовку к свадьбе, но не стоит забывать о главных деталях, без которых даже самое модное платье теряет смысл. Улыбка, отличное настроение и искренние чувства гораздо важнее, чем цвет наряда и бутоньерки.
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