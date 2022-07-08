МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования
Мизинцев: в украинской разведке работают судимые за разбои, грабежи и изнасилования
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют "богатое" криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования", - сказал Мизинцев.
"При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - добавил Мизинцев.
Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним. Опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.