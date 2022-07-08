https://ria.ru/20220708/sudimye-1801349413.html

МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования

МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования - РИА Новости, 08.07.2022

МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования

Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:38

2022-07-08T21:38

2022-07-08T21:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Таким образом, по его словам, под "крышей" ВСУ легально спрятались отъявленные рецидивисты. Это подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ."При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - добавил Мизинцев.Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним. Опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, украина