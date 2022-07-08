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МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/sudimye-1801349413.html
МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования
МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования - РИА Новости, 08.07.2022
МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования
Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:38
2022-07-08T21:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Таким образом, по его словам, под "крышей" ВСУ легально спрятались отъявленные рецидивисты. Это подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ."При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - добавил Мизинцев.Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним. Опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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россия, вооруженные силы украины, украина
21:38 08.07.2022
 
МО: в украинской разведке работают судимые за разбои и изнасилования

Мизинцев: в украинской разведке работают судимые за разбои, грабежи и изнасилования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют "богатое" криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования", - сказал Мизинцев.
Таким образом, по его словам, под "крышей" ВСУ легально спрятались отъявленные рецидивисты. Это подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.
"При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - добавил Мизинцев.
Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним. Опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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