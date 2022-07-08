https://ria.ru/20220708/ssha-1801341099.html

США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны

США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны - РИА Новости, 08.07.2022

США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны

США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:35

2022-07-08T20:35

2022-07-08T20:35

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

россия

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых вооружений Киеву "на месяцы и годы вперед", заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона."Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны", - сказала представительница министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.Она добавила, что Вашингтон уже сейчас прорабатывает планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед". Как отметила представительница оборонного ведомства США, "усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

украина

россия

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато