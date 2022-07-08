Рейтинг@Mail.ru
США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ssha-1801341099.html
США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны
США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны - РИА Новости, 08.07.2022
США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны
США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:35
2022-07-08T20:35
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых вооружений Киеву "на месяцы и годы вперед", заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона."Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны", - сказала представительница министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.Она добавила, что Вашингтон уже сейчас прорабатывает планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед". Как отметила представительница оборонного ведомства США, "усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
20:35 08.07.2022
 
США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны

Пентагон: США и союзники обсуждают возможность поставок Украине систем береговой обороны

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых вооружений Киеву "на месяцы и годы вперед", заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.
"Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны", - сказала представительница министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:00
Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха
Она добавила, что Вашингтон уже сейчас прорабатывает планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед". Как отметила представительница оборонного ведомства США, "усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00
Украина родила национальную военную школу
 
В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала