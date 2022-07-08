20:33 08.07.2022 (обновлено: 21:10 08.07.2022)
США в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине
Пентагон заявил о планах предоставить Киеву пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. США в пятницу объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму примерно 400 миллионов долларов, в него войдут "высокоточные вооружения" большой дальности, заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.
"В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказала представительница министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.
Она уточнила, что общий объем такой помощи, выделяемой в рамках нового транша, оценивается приблизительно в 400 миллионов долларов. В него, среди прочего, также войдет 1 тысяча дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.