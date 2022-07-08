Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США едет в Азию для обсуждения санкций против России - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ssha-1801252152.html
Глава Минфина США едет в Азию для обсуждения санкций против России
Глава Минфина США едет в Азию для обсуждения санкций против России - РИА Новости, 08.07.2022
Глава Минфина США едет в Азию для обсуждения санкций против России
Министр финансов США Джанет Йеллен отправляется в азиатское турне по Японии и Индонезии, где проведет встречи с министрами финансов и главами центробанков стран РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:44
2022-07-08T15:47
цены на нефть
владимир путин
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
япония
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593746035_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_92a412a24e52314ff290b5d993241a70.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен отправляется в азиатское турне по Японии и Индонезии, где проведет встречи с министрами финансов и главами центробанков стран "двадцатки" (G20), а также Южной Корее для обсуждения санкционного давления на Россию, включая ограничение цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в пятницу заявлении американского минфина."В рамках заграничной поездки министр Йеллен намерена продвигать интересы США в области экономики и национальной безопасности, включая глобальную коалицию против России в ответ на военные действия на Украине", - указано в документе."Йеллен будет обсуждать с партнерами предельную цену на нефть из России для ограничения доходов РФ, а также координацию усилий по снижению глобальных последствий российской военной операции, включая продовольственную безопасность", - сообщает минфин США.Министр посетит Токио 12-13 июля, встречи министров финансов и руководителей центробанков G20 в Индонезии 15-16 июля, и южнокорейскую столицу Сеул 19 июля. Это будет первое турне Йеллен в Азиатско-Тихоокеанский регион в роли министра финансов США.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90%.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220706/aziya-1800520687.html
https://ria.ru/20220702/kissindzher-1799711362.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593746035_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_66d2aeffb93cf8a47da9bcf52cb82765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, япония, министерство финансов сша, большая двадцатка
15:44 08.07.2022 (обновлено: 15:47 08.07.2022)
 
Глава Минфина США едет в Азию для обсуждения санкций против России

Глава Минфина США Йеллен едет в Японию и Индонезию для обсуждения санкций против России

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен отправляется в азиатское турне по Японии и Индонезии, где проведет встречи с министрами финансов и главами центробанков стран "двадцатки" (G20), а также Южной Корее для обсуждения санкционного давления на Россию, включая ограничение цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в пятницу заявлении американского минфина.
"В рамках заграничной поездки министр Йеллен намерена продвигать интересы США в области экономики и национальной безопасности, включая глобальную коалицию против России в ответ на военные действия на Украине", - указано в документе.
Китайский почетный караул перед Домом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:00
Азия отнимает у Запада дипломатию
"Йеллен будет обсуждать с партнерами предельную цену на нефть из России для ограничения доходов РФ, а также координацию усилий по снижению глобальных последствий российской военной операции, включая продовольственную безопасность", - сообщает минфин США.
Министр посетит Токио 12-13 июля, встречи министров финансов и руководителей центробанков G20 в Индонезии 15-16 июля, и южнокорейскую столицу Сеул 19 июля. Это будет первое турне Йеллен в Азиатско-Тихоокеанский регион в роли министра финансов США.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90%.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:00
Генри Киссинджер не отличает поражение от победы
 
Цены на нефтьВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСШАЯпонияМинистерство финансов СШАБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала