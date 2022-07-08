https://ria.ru/20220708/ssha-1801236328.html

Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем

Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем - РИА Новости, 08.07.2022

Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем

В случае войны с Китаем Соединенные Штаты намерены атаковать центры структур командования и логистики, заявил генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:12

2022-07-08T15:12

2022-07-08T15:56

в мире

китай

сша

чжао лицзянь

пекин

мид кнр

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В случае войны с Китаем Соединенные Штаты намерены атаковать центры структур командования и логистики, заявил генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute. По его мнению, вопросы логистики сейчас так же важны, как и получение разведданных.Кроме того, в течение последних двадцати лет Пекин сам разрабатывал способы ослабления механизма командования и управления американской армией, добавил генерал.Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для мира и развития на планете.

https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html

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китай

сша

пекин

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, китай, сша, чжао лицзянь, пекин, мид кнр