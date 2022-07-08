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Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем - РИА Новости, 08.07.2022
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Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем
Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем - РИА Новости, 08.07.2022
Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем
В случае войны с Китаем Соединенные Штаты намерены атаковать центры структур командования и логистики, заявил генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:12
2022-07-08T15:56
в мире
китай
сша
чжао лицзянь
пекин
мид кнр
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В случае войны с Китаем Соединенные Штаты намерены атаковать центры структур командования и логистики, заявил генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute. По его мнению, вопросы логистики сейчас так же важны, как и получение разведданных.Кроме того, в течение последних двадцати лет Пекин сам разрабатывал способы ослабления механизма командования и управления американской армией, добавил генерал.Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для мира и развития на планете.
https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html
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в мире, китай, сша, чжао лицзянь, пекин, мид кнр
15:12 08.07.2022 (обновлено: 15:56 08.07.2022)
 
Американский генерал назвал главные цели для удара в случае войны с Китаем

Американский генерал Бергер: в войне с Китаем США будут атаковать центры командования

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В случае войны с Китаем Соединенные Штаты намерены атаковать центры структур командования и логистики, заявил генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute.

По его мнению, вопросы логистики сейчас так же важны, как и получение разведданных.
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