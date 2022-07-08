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Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 08.07.2022
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Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном
Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном
Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах, сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность проведения переговоров с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:49
2022-07-08T17:15
в мире
россия
сша
сергей лавров
энтони блинкен
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах, сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность проведения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания G20.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, саммит g20
08:49 08.07.2022 (обновлено: 17:15 08.07.2022)
 
Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном

Лавров: мы ни за кем бегать с предложениями о встречах не будем, не мы прервали контакты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах, сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность проведения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания G20.

"Не мы прервали все контакты с США, и мы ни за кем не бегаем, предлагая встречи", — сказал Лавров журналистам.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:27
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В миреРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенСаммит G20
 
 
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