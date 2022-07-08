https://ria.ru/20220708/ssha-1801115431.html

Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном

Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном

Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах, сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность проведения переговоров с... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:49

2022-07-08T08:49

2022-07-08T17:15

в мире

россия

сша

сергей лавров

энтони блинкен

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах, сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность проведения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания G20.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794368199.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, саммит g20