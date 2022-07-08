https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801355685.html

Спецоперация, 8 июля: ВС РФ ликвидировали 375 боевиков

Спецоперация, 8 июля: ВС РФ ликвидировали 375 боевиков - РИА Новости, 08.07.2022

Спецоперация, 8 июля: ВС РФ ликвидировали 375 боевиков

Министерство обороны РФ в пятницу сообщило о ликвидации 375 украинских боевиков в рамках спецоперации; в то же время министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:48

2022-07-08T22:48

2022-07-08T22:48

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ в пятницу сообщило о ликвидации 375 украинских боевиков в рамках спецоперации; в то же время министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что РФ готова к переговорам по вывозу украинского зерна, а США заявили, что направят Киеву четыре РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.Ход операцииВ Николаевской области уничтожено до 375 боевиков Украины, а в рамках контрбатарейной борьбы в ДНР за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.По данным ведомства, российская авиация за прошедшие сутки уничтожила два украинских МиГ-29 и Су-25, силами противовоздушной обороны был сбит украинский МиГ-29 и девять дронов.Кроме того, российским высокоточным морским оружием были уничтожены доставленные из Великобритании две установки берегового комплекса Harpoon, говорится в информационной сводке ведомства.В общей сложности за период проведения СВО российские военные уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, заявили в министерстве.По информации, предоставленной начальником Национального центра управления обороной Российской Федерации генералом-полковником Михаилом Мизинцевым, многие сотрудники украинской военной разведки ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.Мезенцев также сообщил, что по указанию западных стран в Николаев планируются карательные рейды против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом, " для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами".Российская сторона инициировала шесть гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передается 747,8 тонн гумпомощи, рассказал генерал-полковник Мизинцев в ходе своего брифинга.В минобороны зафиксировали, что украинские военные и нацподразделения разместили вооружения в школах Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей и ДНР.При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что, несмотря на все создаваемые Киевом препятствия, из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы еще 24,6 тысячи человек, в том числе 3,6 тысячи детей.Обстрелы ДНРЗа прошедшие сутки украинские силы обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 317 боеприпасов, под огонь попали восемь населенных пунктов, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В результате обстрелов за сутки погибли пятеро военнослужащих ДНР, 14 получили ранения, это данные Народной милиции ДНР.Продолжаются обстрелы центральных районов Донецка, в результате обстрела Кировского района города погибла женщина, сообщил в пятницу вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин.По данным донецкого омбудсмена, в период с 1 по 7 июля в республике погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей.Международная повесткаМинистр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности РФ к переговорам о вывозе украинского зерна, при этом он подчеркнул, что за украинской стороной остается разблокировка портов, разминирование или обеспечение безопасного прохода через минные поля. По его словам, "уже вне территориального моря, Украина - Россия - Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее ...".В свою очередь, Пентагон заявил, что США предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, куда войдут четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также соответствующие боеприпасы.Кроме того, США совместно с союзниками обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, отметила представитель Пентагона перед объявлением нового пакета военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

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