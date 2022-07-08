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Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передается 747,8 тонн гумпомощи, сообщил в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:55
2022-07-08T21:55
в мире
луганская народная республика
херсонская область
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передается 747,8 тонн гумпомощи, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Восьмого июля 2022 г. проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 747,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 44,7 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 135,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 278 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 530 тонн гуманитарной помощи" - добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, херсонская область , украина
21:55 08.07.2022
 
Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

Мизинцев: Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в пятницу проводит шесть гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передается 747,8 тонн гумпомощи, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Восьмого июля 2022 г. проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 747,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 44,7 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 135,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 278 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 530 тонн гуманитарной помощи" - добавил генерал.
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