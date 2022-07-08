https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:58
2022-07-08T14:58
2022-07-08T14:58
специальная военная операция на украине
андрей красов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fd98b93af262c347d507d4a3d3dd154.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.Закон наделяет гражданских, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.Теперь эти граждане смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов.Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законодательной инициативы Андрей Красов.Красов также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица. Одно из ключевых условий, по словам депутата, - командировка должна быть оформлена официально.
https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9be4e6b245974788d8dc7ebbb3095c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей красов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских