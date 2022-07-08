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Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:58
2022-07-08T14:58
специальная военная операция на украине
андрей красов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.Закон наделяет гражданских, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.Теперь эти граждане смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов.Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законодательной инициативы Андрей Красов.Красов также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица. Одно из ключевых условий, по словам депутата, - командировка должна быть оформлена официально.
https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей красов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:58 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.
Закон наделяет гражданских, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.
Добровольцы из Чеченской Республики на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:17Специальная военная операция на Украине
В спецоперации приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей России
Теперь эти граждане смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов.
Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законодательной инициативы Андрей Красов.
Красов также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица. Одно из ключевых условий, по словам депутата, - командировка должна быть оформлена официально.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КрасовРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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