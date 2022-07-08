https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка

ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка - РИА Новости, 08.07.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка

Российские войска за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:47

2022-07-08T12:47

2022-07-08T12:47

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

донбасс

владимир путин

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские войска за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220708/minoborony-1801178082.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков