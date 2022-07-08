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ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка
ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка - РИА Новости, 08.07.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка
Российские войска за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:47
2022-07-08T12:47
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
донбасс
владимир путин
игорь конашенков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские войска за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220708/minoborony-1801178082.html
россия
украина
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков
12:47 08.07.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка

Российские силы за время спецоперации уничтожили 3112 украинских артиллерийских орудия

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо"
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские войска за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи танков и другой бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаДонбассВладимир ПутинИгорь Конашенков
 
 
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