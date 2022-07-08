https://ria.ru/20220708/sovremennik-1801247645.html
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым - РИА Новости, 08.07.2022
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым
Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:34
2022-07-08T15:34
2022-07-08T15:34
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россия
москва
современник (театр)
алена бабенко
иван стебунов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.Ранее в департаменте сообщили, что на должность директора театра назначен Юрий Кравец, творческую составляющую будет определять художественный совет."Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в состав также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, современник (театр), алена бабенко, иван стебунов
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым
Театр "Современник" сформировал худсовет во главе с Народным артистом Владиславом Ветровым