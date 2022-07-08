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"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
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"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым - РИА Новости, 08.07.2022
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым
Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:34
2022-07-08T15:34
культура
новости культуры
россия
москва
современник (театр)
алена бабенко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.Ранее в департаменте сообщили, что на должность директора театра назначен Юрий Кравец, творческую составляющую будет определять художественный совет."Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в состав также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.
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новости культуры, россия, москва, современник (театр), алена бабенко, иван стебунов
15:34 08.07.2022
 
"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым

Театр "Современник" сформировал худсовет во главе с Народным артистом Владиславом Ветровым

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре
Здание театра Современник на Чистопрудном бульваре - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.
Ранее в департаменте сообщили, что на должность директора театра назначен Юрий Кравец, творческую составляющую будет определять художественный совет.
"Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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КультураНовости культурыРоссияМоскваСовременник (театр)Алена БабенкоИван Стебунов
 
 
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