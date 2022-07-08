https://ria.ru/20220708/sovremennik-1801247645.html

"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым

"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым - РИА Новости, 08.07.2022

"Современник" сформировал худсовет во главе с Владиславом Ветровым

Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:34

2022-07-08T15:34

2022-07-08T15:34

культура

новости культуры

россия

москва

современник (театр)

алена бабенко

иван стебунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/71/186967161_0:238:2877:1856_1920x0_80_0_0_6184fedfec5f45f911dfe3890dbf9156.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.Ранее в департаменте сообщили, что на должность директора театра назначен Юрий Кравец, творческую составляющую будет определять художественный совет."Московский театр "Современник" сформировал художественный совет театра, его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в состав также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.

https://ria.ru/20220601/akhedzhakova-1792486396.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, современник (театр), алена бабенко, иван стебунов