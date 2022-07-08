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Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов
Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов
Совфед одобрил поправки в закон о занятости населения о мобильности трудовых ресурсов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:58
2022-07-08T19:58
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в закон о занятости населения о мобильности трудовых ресурсов.Документ расширяет круг получателей госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости, предусмотрев отнесение к получателям этой госуслуги также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости для поиска подходящей работы.Решение об оказании содействия в переезде и переселении будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.Документ модернизирует механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, исключается необходимость согласования на федеральном уровне проектов региональных программ. Региональные правительства смогут утверждать перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональной программы.
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общество
19:58 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов

Совфед одобрил поправки в закон о мобильности трудовых ресурсов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в закон о занятости населения о мобильности трудовых ресурсов.
Документ расширяет круг получателей госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости, предусмотрев отнесение к получателям этой госуслуги также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости для поиска подходящей работы.
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Решение об оказании содействия в переезде и переселении будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.
Документ модернизирует механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, исключается необходимость согласования на федеральном уровне проектов региональных программ. Региональные правительства смогут утверждать перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональной программы.
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