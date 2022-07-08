https://ria.ru/20220708/sovfed-1801334050.html

Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов

Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о мобильности трудовых ресурсов

Совфед одобрил поправки в закон о занятости населения о мобильности трудовых ресурсов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:58

2022-07-08T19:58

2022-07-08T19:58

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fd98b93af262c347d507d4a3d3dd154.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в закон о занятости населения о мобильности трудовых ресурсов.Документ расширяет круг получателей госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости, предусмотрев отнесение к получателям этой госуслуги также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости для поиска подходящей работы.Решение об оказании содействия в переезде и переселении будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.Документ модернизирует механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, исключается необходимость согласования на федеральном уровне проектов региональных программ. Региональные правительства смогут утверждать перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональной программы.

https://ria.ru/20220708/tor-1801315851.html

https://ria.ru/20220708/arenda-1801326294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество