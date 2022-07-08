https://ria.ru/20220708/sovfed-1801332689.html

Совет Федерации одобрил закон о регистрации детей-сирот

Совет Федерации одобрил закон о регистрации детей-сирот - РИА Новости, 08.07.2022

Совет Федерации одобрил закон о регистрации детей-сирот

Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регистрации по адресу местной администрации детей-сирот, которые не получили жилье после... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:52

2022-07-08T19:52

2022-07-08T19:52

общество

жилье

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регистрации по адресу местной администрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки.Закон предполагает предоставить дополнительные гарантии для детей-сирот по вопросу постоянной регистрации. Предлагается регистрировать детей-сирот в муниципальном районе, где гражданин был зарегистрирован до 18 лет.Уточняется, что регистрация будет производиться на основании заявления ребенка по адресу администрации района, в котором он проживает.Парламентарии отмечают, что принятие закона поможет 219 тысячам детей-сирот, которые из-за отсутствия прописки не могут устроиться на работу и получать социальные выплаты.

https://ria.ru/20220708/tor-1801315851.html

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801323653.html

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общество, жилье