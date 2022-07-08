https://ria.ru/20220708/sotszaschita-1801334705.html
Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова
Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова - РИА Новости, 08.07.2022
Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова
Законодательство, направленное на социальную защищенность россиян, получило серьезное развитие в рамках весенней сессии Совета Федерации, считает вице-спикер... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:03
2022-07-08T20:03
2022-07-08T20:03
общество
россия
совет федерации рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
галина карелова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законодательство, направленное на социальную защищенность россиян, получило серьезное развитие в рамках весенней сессии Совета Федерации, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Совет Федерации в пятницу провел завершающее весеннюю сессию пленарное заседание.Она подчеркнула, что окончательно сформирована и функционирует целостная система поддержки семей с детьми. По ее словам, это позволило обеспечить охват семей с детьми адресными пособиями. Таким образом помощь получают более 10 миллионов семей, а общий объем расходов на это составит примерно 1,2 триллиона рублей ежегодно."В основе предоставления поддержки лежат принципы социального казначейства: вне зависимости от региона проживания граждан пособия предоставляются по одному заявлению, поданному в электронном виде или очно через отделения МФЦ. Отдельно стоит отметить вклад сенаторов в развитие законодательной базы в области организации детского отдыха и оздоровления. Напомню, что Советом Федерации проведен масштабный анализ состояния инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, получена исчерпывающая информация по каждому субъекту РФ и по каждому детскому лагерю", - добавила Карелова.Она отметила, что, основываясь на полученных вместе с Минпросвещения и Минстроем данных, подготовлен проект федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах России объектов отдыха детей и их оздоровления."Ожидаем, что данная программа начнет свое действие уже с 2023 года. Также разработан законопроект, запрещающий перепрофилирование объектов инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. На текущий момент он принят Государственной думой в первом чтении. Мы рассчитываем на окончательное согласование законопроекта в период осенней сессии", - добавила Карелова.
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801332689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), галина карелова
Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова
Вице-спикер Совфеда Карелова: законодательство по соцзащите получило серьезное развитие
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законодательство, направленное на социальную защищенность россиян, получило серьезное развитие в рамках весенней сессии Совета Федерации, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Совет Федерации
в пятницу провел завершающее весеннюю сессию пленарное заседание.
"В рамках весенней сессии в фокусе внимания Совета Федерации оставалась социальная поддержка граждан. Так, в условиях новых вызовов серьезное развитие получило законодательство, направленное на социальную защищенность граждан. В этих целях за отчетный период одобрено более 80 законов социальной направленности", - сказала РИА Новости вице-спикер РФ.
Она подчеркнула, что окончательно сформирована и функционирует целостная система поддержки семей с детьми. По ее словам, это позволило обеспечить охват семей с детьми адресными пособиями. Таким образом помощь получают более 10 миллионов семей, а общий объем расходов на это составит примерно 1,2 триллиона рублей ежегодно.
"В основе предоставления поддержки лежат принципы социального казначейства: вне зависимости от региона проживания граждан пособия предоставляются по одному заявлению, поданному в электронном виде или очно через отделения МФЦ. Отдельно стоит отметить вклад сенаторов в развитие законодательной базы в области организации детского отдыха и оздоровления. Напомню, что Советом Федерации проведен масштабный анализ состояния инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, получена исчерпывающая информация по каждому субъекту РФ
и по каждому детскому лагерю", - добавила Карелова.
Она отметила, что, основываясь на полученных вместе с Минпросвещения и Минстроем
данных, подготовлен проект федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах России объектов отдыха детей и их оздоровления.
"Ожидаем, что данная программа начнет свое действие уже с 2023 года. Также разработан законопроект, запрещающий перепрофилирование объектов инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. На текущий момент он принят Государственной думой в первом чтении. Мы рассчитываем на окончательное согласование законопроекта в период осенней сессии", - добавила Карелова.