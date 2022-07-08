https://ria.ru/20220708/sotszaschita-1801334705.html

Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова

Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова - РИА Новости, 08.07.2022

Законодательство по соцзащите окрепло в весеннюю сессию, заявила Карелова

Законодательство, направленное на социальную защищенность россиян, получило серьезное развитие в рамках весенней сессии Совета Федерации, считает вице-спикер... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:03

2022-07-08T20:03

2022-07-08T20:03

общество

россия

совет федерации рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

галина карелова

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законодательство, направленное на социальную защищенность россиян, получило серьезное развитие в рамках весенней сессии Совета Федерации, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Совет Федерации в пятницу провел завершающее весеннюю сессию пленарное заседание.Она подчеркнула, что окончательно сформирована и функционирует целостная система поддержки семей с детьми. По ее словам, это позволило обеспечить охват семей с детьми адресными пособиями. Таким образом помощь получают более 10 миллионов семей, а общий объем расходов на это составит примерно 1,2 триллиона рублей ежегодно."В основе предоставления поддержки лежат принципы социального казначейства: вне зависимости от региона проживания граждан пособия предоставляются по одному заявлению, поданному в электронном виде или очно через отделения МФЦ. Отдельно стоит отметить вклад сенаторов в развитие законодательной базы в области организации детского отдыха и оздоровления. Напомню, что Советом Федерации проведен масштабный анализ состояния инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, получена исчерпывающая информация по каждому субъекту РФ и по каждому детскому лагерю", - добавила Карелова.Она отметила, что, основываясь на полученных вместе с Минпросвещения и Минстроем данных, подготовлен проект федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах России объектов отдыха детей и их оздоровления."Ожидаем, что данная программа начнет свое действие уже с 2023 года. Также разработан законопроект, запрещающий перепрофилирование объектов инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. На текущий момент он принят Государственной думой в первом чтении. Мы рассчитываем на окончательное согласование законопроекта в период осенней сессии", - добавила Карелова.

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801332689.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), галина карелова