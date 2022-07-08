https://ria.ru/20220708/smi-1801252565.html

Канада ввела санкции против российских СМИ

Канада ввела санкции против российских СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Канада ввела санкции против российских СМИ

Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:44

2022-07-08T15:44

2022-07-08T16:38

медиавойны

канада

в мире

санкции в отношении россии

екатерина андреева

ольга скабеева

тигран кеосаян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства.Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации, они включают 29 спонсируемых государством агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 контролируемых властями РФ или принадлежащих им юридических лиц"."Среди них – (Армен) Сумбатович Гаспарян, глава международного отдела государственного медиахолдинга Russia Today (RT), обладающий значительным влиянием в России", - следует из заявления. В санкционные списки Канады, среди прочих, попали информационные агентства Sputnik, TАСС, Regnum, а также телеканалы RT, "Россия 24", Первый канал и другие.Среди журналистов под ограничения попали в том числе обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовский, тележурналист Аркадий Мамонтов. Рестрикции также затронули главного редактора Sputnik International Антона Анисимова. Новые санкции также затронули предпринимателя Александра Лебедева и официального представителя МВД России Ирину Волк.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/velikobritaniya-1781057371.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779988527.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, в мире, санкции в отношении россии, екатерина андреева, ольга скабеева, тигран кеосаян, россия, regnum, нтв (телеканал)