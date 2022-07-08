15:44 08.07.2022 (обновлено: 16:38 08.07.2022)
Канада ввела санкции против российских СМИ
Канада включила в санкционный список "Первый канал", ВГТРК, RT, Sputnik и другие СМИ
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства.
Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации, они включают 29 спонсируемых государством агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 контролируемых властями РФ или принадлежащих им юридических лиц".
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"Среди них – (Армен) Сумбатович Гаспарян, глава международного отдела государственного медиахолдинга Russia Today (RT), обладающий значительным влиянием в России", - следует из заявления. В санкционные списки Канады, среди прочих, попали информационные агентства Sputnik, TАСС, Regnum, а также телеканалы RT, "Россия 24", Первый канал и другие.
Среди журналистов под ограничения попали в том числе обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовский, тележурналист Аркадий Мамонтов. Рестрикции также затронули главного редактора Sputnik International Антона Анисимова. Новые санкции также затронули предпринимателя Александра Лебедева и официального представителя МВД России Ирину Волк.