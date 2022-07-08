https://ria.ru/20220708/sivoglazova-1801327525.html
Умерла ветеран ВОВ и участница освобождения Украины Дарья Сивоглазова
Умерла ветеран ВОВ и участница освобождения Украины Дарья Сивоглазова - РИА Новости, 08.07.2022
Умерла ветеран ВОВ и участница освобождения Украины Дарья Сивоглазова
Ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Украины от гитлеровцев, бывший офицер органов государственной безопасности СССР Дарья Сивоглазова... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:29
2022-07-08T19:29
2022-07-08T19:33
в мире
ссср
россия
чехов
украина
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Украины от гитлеровцев, бывший офицер органов государственной безопасности СССР Дарья Сивоглазова скончалась в подмосковном Чехове на 98-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Юлия Стружкова."Дарьи Никитичны не стало вчера", - сказала она."Бабушка в 1942 году окончила школу, работала секретарем поселкового совета. В 1943 году юной девушкой пошла добровольцем на войну. К ним пришел запрос о необходимости призвать на фронт нескольких человек. Но мужчин практически не было, и тогда бабушка решила сама себя вписать в число призываемых", - говорит Юлия Стружкова.Дарью Сивоглазову по линии органов госбезопасности направили в район боевых действий войск 1-го Украинского фронта, в Харьков. Она участвовала в освобождении Киева, Конотопа, Сум.В 1945-1946 годах Дарья Сивоглазова обучалась в спецшколе органов госбезопасности СССР, была переводчиком с немецкого языка и стенографистом, участвовала в судебных процессах над гитлеровцами, виновными в массовых казнях мирных советских граждан. В числе этих трибуналов был Киевский процесс 1946 года, когда к смертной казни приговорили 12 нацистов, ответственных в числе прочего за расстрелы в Бабьем Яре около 150 тысяч человек, главным образом евреев.В 1946 году Дарью Сивоглазову направили в пригород Берлина Потсдам, в советскую оккупационную зону. "Бабушка не рассказывала, чем конкретно она занималась в Потсдаме, потому что многие вещи до сих пор остаются под грифом "секретно". Но по косвенным вещам, мы думаем, что ее служба тогда была связана с контрразведкой, потому что, несмотря на победу, там оставалось гитлеровское подполье, с которым надо было бороться. А бабушка, помимо немецкого языка, владела еще и несколькими видами оружия", - говорит Юлия Стружкова.В Потсдаме Дарья Сивоглазова входила в состав женской группы из трех человек. "И вот они дежурили – в холод, в голод - с продуктами питания тогда было совсем непросто. У них была одна пара сапог на трех девушек. И эту единственную пару отдавали той из них, кому по очереди выпадало дежурить", - вспоминает внучка. "И потом каждый День Победы бабушка вспоминала, что у нее тогда была мечта – чтобы ей подарили кирзовые сапоги, чтобы ногам хоть немного стало тепло", - добавила Юлия Стружкова.Она рассказала, что в 1947 году Дарья Сивоглазова вышла замуж, а на следующий год была направлена в город Дрогобыч Львовской области, где шла борьба против бандеровского подполья. Оставив службу в органах госбезопасности, Дарья Сивоглазова вместе с мужем-военным побывала в разных странах, и, вернувшись домой, осела в Чехове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ссср, россия, чехов, украина, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Украины от гитлеровцев, бывший офицер органов государственной безопасности СССР Дарья Сивоглазова скончалась в подмосковном Чехове на 98-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Юлия Стружкова.
"Дарьи Никитичны не стало вчера", - сказала она.
"Бабушка в 1942 году окончила школу, работала секретарем поселкового совета. В 1943 году юной девушкой пошла добровольцем на войну. К ним пришел запрос о необходимости призвать на фронт нескольких человек. Но мужчин практически не было, и тогда бабушка решила сама себя вписать в число призываемых", - говорит Юлия Стружкова.
Дарью Сивоглазову по линии органов госбезопасности направили в район боевых действий войск 1-го Украинского фронта, в Харьков
. Она участвовала в освобождении Киева
, Конотопа
, Сум
.
"Бабушка следом шла за нашими войсками на запад, и победу встретила в Берлине", - рассказывает внучка. "Бабушка в побежденном Берлине не только расписалась на здании рейхстага, но и поднималась на него. Для нее это были очень яркие воспоминания", - сказала собеседница агентства.
В 1945-1946 годах Дарья Сивоглазова обучалась в спецшколе органов госбезопасности СССР
, была переводчиком с немецкого языка и стенографистом, участвовала в судебных процессах над гитлеровцами, виновными в массовых казнях мирных советских граждан. В числе этих трибуналов был Киевский процесс 1946 года, когда к смертной казни приговорили 12 нацистов, ответственных в числе прочего за расстрелы в Бабьем Яре около 150 тысяч человек, главным образом евреев.
В 1946 году Дарью Сивоглазову направили в пригород Берлина Потсдам
, в советскую оккупационную зону. "Бабушка не рассказывала, чем конкретно она занималась в Потсдаме, потому что многие вещи до сих пор остаются под грифом "секретно". Но по косвенным вещам, мы думаем, что ее служба тогда была связана с контрразведкой, потому что, несмотря на победу, там оставалось гитлеровское подполье, с которым надо было бороться. А бабушка, помимо немецкого языка, владела еще и несколькими видами оружия", - говорит Юлия Стружкова.
В Потсдаме Дарья Сивоглазова входила в состав женской группы из трех человек. "И вот они дежурили – в холод, в голод - с продуктами питания тогда было совсем непросто. У них была одна пара сапог на трех девушек. И эту единственную пару отдавали той из них, кому по очереди выпадало дежурить", - вспоминает внучка. "И потом каждый День Победы бабушка вспоминала, что у нее тогда была мечта – чтобы ей подарили кирзовые сапоги, чтобы ногам хоть немного стало тепло", - добавила Юлия Стружкова.
Она рассказала, что в 1947 году Дарья Сивоглазова вышла замуж, а на следующий год была направлена в город Дрогобыч Львовской области
, где шла борьба против бандеровского подполья. Оставив службу в органах госбезопасности, Дарья Сивоглазова вместе с мужем-военным побывала в разных странах, и, вернувшись домой, осела в Чехове
.