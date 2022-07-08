https://ria.ru/20220708/siriya-1801355267.html

Сирия сожалеет об отказе СБ ООН принять резолюцию России по гумпомощи

Сирия сожалеет об отказе СБ ООН принять резолюцию России по гумпомощи - РИА Новости, 08.07.2022

Сирия сожалеет об отказе СБ ООН принять резолюцию России по гумпомощи

Дамаск сожалеет, что российская резолюция о продлении действия трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию не была принята, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:42

2022-07-08T22:42

2022-07-08T22:42

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Дамаск сожалеет, что российская резолюция о продлении действия трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию не была принята, заявил на заседании Совбеза ООН сирийский постпред при организации Бассам Саббаг.В пятницу Совбез не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Действие КПП истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал продление работы КПП на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно резолюцию СБ. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский же документ не набрал девять необходимых голосов.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2021 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220708/gumpomosch-1801353393.html

https://ria.ru/20220602/siriya-1792760037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), оон