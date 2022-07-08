Сирия сожалеет об отказе СБ ООН принять резолюцию России по гумпомощи
Сирия сожалеет об отказе СБ ООН принять резолюцию России по доставке гумпомощи
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
ООН, 8 июл – РИА Новости. Дамаск сожалеет, что российская резолюция о продлении действия трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию не была принята, заявил на заседании Совбеза ООН сирийский постпред при организации Бассам Саббаг.
В пятницу Совбез не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Действие КПП истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал продление работы КПП на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".
Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно резолюцию СБ. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский же документ не набрал девять необходимых голосов.
"Моя делегация хотела бы поблагодарить РФ за подготовку проекта резолюции, который поддержал исполнение ключевых элементов резолюции 2586 с целью улучшения гуманитарной ситуации в Сирии путем продвижения проектов раннего восстановления и увеличения их числа и качества", - сказал Саббаг. "Моя делегация сожалеет, что сбалансированный проект резолюции, подготовленный РФ, не был принят", - подчеркнул он.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля 2021 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.