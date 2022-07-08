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СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции - РИА Новости, 08.07.2022

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции

Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:40

2022-07-08T20:40

2022-07-08T20:40

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию с возможностью продления еще на полгода, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция не набрала девять голосов, необходимых для принятия. За проголосовали две страны, в том числе Россия, против - три страны. Воздержались 10 стран.Действие КПП "Баб-эль-Хава" (работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию) на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и страны Запада активно выступают за дальнейшее функционирование погранперехода. Согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не исполняется.В проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принятие дополнительно соответствующей резолюции Совбеза.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию через погранпереходы из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

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