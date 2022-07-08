Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции - РИА Новости, 08.07.2022
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:40
2022-07-08T20:40
в мире
сирия
россия
турция
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg
ООН, 8 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию с возможностью продления еще на полгода, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция не набрала девять голосов, необходимых для принятия. За проголосовали две страны, в том числе Россия, против - три страны. Воздержались 10 стран.Действие КПП "Баб-эль-Хава" (работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию) на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и страны Запада активно выступают за дальнейшее функционирование погранперехода. Согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не исполняется.В проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принятие дополнительно соответствующей резолюции Совбеза.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию через погранпереходы из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html
https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html
сирия
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e5c2f87eedaf9f8576b88da71b7daf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, турция, совет безопасности оон, оон
20:40 08.07.2022
 
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП на границе Сирии и Турции

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении КПП "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию с возможностью продления еще на полгода, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция не набрала девять голосов, необходимых для принятия. За проголосовали две страны, в том числе Россия, против - три страны. Воздержались 10 стран.
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 09:52
Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии
Действие КПП "Баб-эль-Хава" (работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию) на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и страны Запада активно выступают за дальнейшее функционирование погранперехода. Согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не исполняется.
В проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принятие дополнительно соответствующей резолюции Совбеза.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию через погранпереходы из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 09:39
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции
 
В миреСирияРоссияТурцияСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала