https://ria.ru/20220708/shveytsariya-1801248550.html

Швейцария не будет прислушиваться к ЕС и США по импорту золота из России

Швейцария не будет прислушиваться к ЕС и США по импорту золота из России - РИА Новости, 08.07.2022

Швейцария не будет прислушиваться к ЕС и США по импорту золота из России

Давление на Швейцарию со стороны ЕС и США в вопросе возможного запрета импорта золота из РФ может закончиться для них самих экономическими последствиям, в Берне РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:37

2022-07-08T15:37

2022-07-08T15:37

экономика

цены на нефть

сергей гармонин

россия

швейцария

сша

евросоюз

g7

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Давление на Швейцарию со стороны ЕС и США в вопросе возможного запрета импорта золота из РФ может закончиться для них самих экономическими последствиям, в Берне не станут слушать недружественные Москве страны, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций рассматривает золото в качестве нового объекта давления на Россию. Ранее все страны G7 объявили, что будут ограничивать доходы РФ, в том числе от золота. Запрет на ввоз российского золота уже ввели США. При этом в четверг российский посол в Берне Сергей Гармонин, комментируя перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, заявил, что Москва надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из РФ в ущерб собственной промышленности."Давление на Берн со стороны ЕС и США оказывать бессмысленно, поскольку все участники процесса понимают, что в Швейцарии по-прежнему сосредоточена масса счетов компаний и физлиц из разных стран. Политическое давление может привести к экономическим последствиям для Запада", - сказал он.Эксперт считает, что Швейцария в вопросе возможного запрета на импорт российского золота "будет исходить из своих собственных интересов", а не интересов недружественных России стран.Он напомнил, что закупка Швейцарией в мае 3 тонн золота в России говорит о том, что страна либо просто готовится к тому, что импорт российского драгметалла "скоро станет моветоном, либо нужно было показать, что внешняя политика их глобально не волнует".Кроме того, по его словам, не так много швейцарских компаний приняли решение об остановке российских сегментов бизнеса. "Да, среди них присутствуют Nestle и Sulzer. Но это транснациональные холдинги, на которые оказывается сильнейшее давление и, как представляется, они могут продолжить работу в России по мере снижения напряжения", - сказал он.

https://ria.ru/20220707/zoloto-1801089618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/sanktsii-1800259360.html

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экономика, цены на нефть, сергей гармонин, россия, швейцария, сша, евросоюз, g7, nestle s.a., санкции в отношении россии