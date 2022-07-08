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Сергей Шилов: самые популярные ИТ-направления – облака и кибербезопасность

Сергей Шилов: самые популярные ИТ-направления – облака и кибербезопасность - РИА Новости, 08.07.2022

Сергей Шилов: самые популярные ИТ-направления – облака и кибербезопасность

Об актуальных трендах цифровизации в госсекторе и частном российском бизнесе, о решении кадровых задач в отечественной ИТ-сфере РИА Новости рассказал президент... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:05

2022-07-08T13:05

2022-07-08T13:05

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технологии

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новости компаний - экономика

интернет

информационная безопасность

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Об актуальных трендах цифровизации в госсекторе и частном российском бизнесе, о решении кадровых задач в отечественной ИТ-сфере РИА Новости рассказал президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов.— Сергей, одним из главных трендов ИТ-сферы и всей экономики России сегодня является импортозамещение. Как этот процесс проходит в вашей отрасли с учетом драматических изменений на рынке в последние месяцы?— В сфере ИТ-услуг все решают кадры. Из этого уже вытекают вопросы экспертизы, технологий, методологии и прочего. В России традиционно хорошее техническое образование и высокий уровень специалистов. Поэтому компаниям на рынке ИТ-услуг было проще всего адаптироваться к текущей ситуации – на сегодняшний день импортозамещение там практически полное.В других сегментах ситуация значительно отличается. Очевидно, что многие российские организации до сих пор достаточно активно используют иностранное проприетарное ПО. Однако по этим направлениям у России есть собственные качественные решения, которые вполне можно внедрить вместо зарубежных аналогов. А вот в части аппаратного обеспечения ситуация сложнее и пока что импортозамещение продвигается недостаточными темпами.— Среди клиентов вашей компании много государственных организаций. Как вы оцениваете уровень цифровизации госсектора?— Цифровизация госсектора у нас на передовом уровне. Если смотреть на официальные рейтинги по информационному обществу и электронному правительству среди крупных экономик мира, то Россия стабильно входит в первую тройку. За последние годы наша страна сделала огромный рывок в этом направлении, и мы можем гордиться теми достижениями, которые у нас есть. Например, если раньше получить госуслуги можно было только преодолев огромные очереди в различных учреждениях, то сегодня это легко делается через интернет, либо можно прийти в МФЦ и за один визит получить все необходимое. Я уверен, большая часть россиян уже даже не помнит, какой ужас 20 лет назад вызывала мысль о любом соприкосновении с бюрократическим аппаратом. Сейчас такого и близко нет – у большинства наших граждан позитивный опыт взаимодействия с государством.— Какие направления и технологии сейчас наиболее популярны на российском и международном рынках – как в части реальной востребованности у заказчиков, так и с точки зрения маркетинга? Что будет пользоваться спросом в ближайшие пять лет, а что переоценено?— Маркетинговые инициативы и тренды на отечественном ИТ-рынке не отличаются от общемировых. Самые популярные направления сейчас – облака и кибербезопасность. Разойдется ли в своих тенденциях российский рынок с мировым из-за текущих обстоятельств? Думаю, нет. Сфера ИТ слишком глобальна, и тяжело себе представить, что тренды будут кардинально отличаться.Конечно, облик ИТ в России в ближайшие пять лет будет в значительной степени определяться необходимостью перехода на отечественные продукты. Я не сторонник "коврового" импортозамещения – в некоторых сегментах что-то менять нет смысла. Однако тренд на разработку собственных решений и создание независимой элементной базы очень важен.Если брать кибербезопасность, то, наверное, ее роль еще больше возрастет. Последние несколько месяцев показали, что это абсолютно необходимое условие для бесперебойного функционирования бизнеса и государственных организаций. Так что мой прогноз – помимо импортозамещения, чрезвычайно важна будет кибербезопасность.Также будут популярны облака, но тут вопрос дискуссионный. Многие крупные иностранные компании, которые предоставляли облачные платформы, в течение нескольких дней или недель отключили от них своих клиентов в России. Эта ситуация показывает, что облачные ресурсы, несмотря на их кажущуюся перспективность, имеют свои минусы с точки зрения безопасности бизнеса.— С точки зрения роста бизнеса ИТ-компаний, на ваш взгляд, какой тренд в этом и следующем году окажется сильнее: на массовую цифровизацию или на сокращение расходов некоторыми заказчиками в новых экономических условиях?— Госсектор продолжит еще активней заниматься цифровизацией, потому что в нынешних условиях она помогает обеспечивать безопасное и контролируемое исполнение функций. Тяжело себе представить, что общество готово вернуться на 20 лет назад и оказаться в тех довольно печальных, с точки зрения бытового взаимодействия государства и граждан, условиях.Что касается коммерческого сектора, то здесь ситуация иная. Как известно, цифровизация требует больших вложений. Есть завязанные на массовом обслуживании отрасли, такие как финансы или телеком, где уже нельзя работать без информационных технологий. Но я не думаю, что в ближайшее время они будут делать какие-то огромные прорывные проекты. Скорее, речь идет о сохранении расходов и инфраструктуры на прежнем уровне. Если говорить про промышленность, металлургию, нефтегазовый сектор, то в этих секторах все будет очень сильно зависеть от того, как будут идти дела у каждой конкретной компании.Поэтому тренды разнонаправленные: в каких-то секторах экономики продолжится массовая цифровизация и бюджеты будут расти, в каких-то будут серьезные сокращения, а где-то наступит стагнация.— Насколько актуальна для Лиги Цифровой Экономики проблема утечки ИТ-специалистов за рубеж? Какие шаги должны предпринимать отечественные работодатели для привлечения и удержания высококлассных специалистов?— Исходя из моего опыта, могу сказать, что большинство айтишников, которые уехали в последние месяцы, фактически принимали это решение под давлением работодателей. Дело в том, что с февраля 2022 года некоторые иностранные заказчики отказываются иметь дело с компаниями, в которых трудятся живущие в России сотрудники. Многие принимали предложения своих работодателей и уезжали. Мы же в основном работаем на внутреннем рынке, и не было никакой необходимости следовать таким объективно несправедливым требованиям – никто из наших клиентов так себя не вел.Если рассуждать шире, то подавляющее большинство наших сотрудников уверены в завтрашнем дне, поэтому им не надо никуда переезжать. Лига Цифровой Экономики – большая стабильная организация с крупным портфелем проектов для ведущих заказчиков из России и ближайших государств. У нас есть четкое понимание нашей стратегии и того, что все сотрудники будут обеспечены работой, плюс мы довольно активно нанимаем новых людей.Чтобы привлекать и удерживать высококлассных специалистов, работодатели должны сами излучать уверенность в завтрашнем дне, гарантировать людям интересные задачи и достойную компенсацию. Тогда все будет хорошо.— В условиях дефицита кадров могут ли российские ИТ-компании массово нанять в офис или на удаленку программистов из Индии, Пакистана или других стран, где много рабочей силы?— Скорее, нет. Первая причина, очень важная, – культурологическая. Разный язык, разный менталитет, соответственно, разная культура ведения проектов.Надо понимать, что исторически в России очень высокие ожидания от уровня сотрудников в области информационных технологий. Так как у нас с советских времен очень хорошее техническое образование, клиенты хотят высококлассных айтишников. В реальности таких специалистов не очень много, и, разумеется, люди в Индии или Пакистане, которые там являются лучшими, не будут переезжать в Россию. Им незачем: у них свое большое направление, где они добиваются успеха, в частности, рынок США. Поэтому мы не можем рассчитывать на звезд оттуда, а специалисты среднего уровня очень слабы по сравнению с нашими.К тому же переезд из таких далеких стран в Россию – недешевый процесс. Это сильно повышает издержки компаний. Также важно понимать, что в связи с большим количеством кибератак многие работодатели сейчас не предоставляют удаленный доступ, то есть сотрудники вынуждены ходить в офис. В общем, целый комплекс причин, по которым нет возможности использовать иностранных специалистов на наших внутренних проектах.— Одной из мер правительства РФ по поддержке отечественной ИТ-отрасли в этом году как раз стало смягчение правил по привлечению иностранных специалистов. Как вы оцениваете этот шаг?— На мой взгляд, меры по привлечению иностранных специалистов актуальны скорее для русскоязычных людей, проживающих в иностранных государствах и желающих приехать сюда без потери гражданства. У нас в Лиге работает небольшой процент сотрудников с иностранными паспортами, и те меры, которые предприняло правительство РФ, им действительно помогают. Как я уже объяснил, мы не можем массово привлекать зарубежных специалистов, но русскоязычные люди приезжают, и мы им рады. У них примерно тот же уровень образования, тот же культурный код и они, безусловно, полезны для нас и наших клиентов.

https://ria.ru/20220706/lgoty-1800665789.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, технологии, россия, новости компаний - экономика, интернет, информационная безопасность