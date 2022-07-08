Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html
Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний
Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний
Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:40
2022-07-08T14:40
экономика
алексей моисеев
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и вводит процедуру их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора.Как поясняли ранее законодатели, сегодня зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за пределами РФ в виде депозитарных расписок, и инвесторы, в том числе российские, купившие эти бумаги, не получают выплат. В связи с этим было предложено установить правовой режим конвертации таких депозитарных расписок в российские ценные бумаги и учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры.По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов, может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги. При этом, устанавливаются правила работы учетной инфраструктуры, которая будет учитывать такие бумаги и операции по ним, а также прописывается процедура их выпуска.Замглавы Минфина России Алексей Моисеев ранее отмечал, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям - резидентам РФ. Есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства. И закон, по его словам, "расшивает эту ситуацию".Банк России поддерживает принятие законопроекта, а те ситуации, которые возникли на рынке ценных бумаг, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам, сообщал зампред ЦБ Алексей Гузнов. Предлагаемые механизмы поддержаны рынком, они "позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", отмечал он.Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220708/shtrafy-1801217575.html
https://ria.ru/20220708/zakon-1801215555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей моисеев, россия, центральный банк рф (цб рф)
14:40 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний

Совфед одобрил закон о конвертации купленных за рубежом бумаг российских компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и вводит процедуру их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора.
Как поясняли ранее законодатели, сегодня зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за пределами РФ в виде депозитарных расписок, и инвесторы, в том числе российские, купившие эти бумаги, не получают выплат. В связи с этим было предложено установить правовой режим конвертации таких депозитарных расписок в российские ценные бумаги и учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:25
Совфед одобрил оборотные штрафы за неисполнение закона "о приземлении"
По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов, может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги. При этом, устанавливаются правила работы учетной инфраструктуры, которая будет учитывать такие бумаги и операции по ним, а также прописывается процедура их выпуска.
Замглавы Минфина России Алексей Моисеев ранее отмечал, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям - резидентам РФ. Есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства. И закон, по его словам, "расшивает эту ситуацию".
Банк России поддерживает принятие законопроекта, а те ситуации, которые возникли на рынке ценных бумаг, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам, сообщал зампред ЦБ Алексей Гузнов. Предлагаемые механизмы поддержаны рынком, они "позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", отмечал он.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:17
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
 
ЭкономикаАлексей МоисеевРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала