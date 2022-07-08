https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html

Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний

Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о конвертации ценных бумаг российских компаний

Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:40

2022-07-08T14:40

2022-07-08T14:40

экономика

алексей моисеев

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и вводит процедуру их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора.Как поясняли ранее законодатели, сегодня зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за пределами РФ в виде депозитарных расписок, и инвесторы, в том числе российские, купившие эти бумаги, не получают выплат. В связи с этим было предложено установить правовой режим конвертации таких депозитарных расписок в российские ценные бумаги и учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры.По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов, может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги. При этом, устанавливаются правила работы учетной инфраструктуры, которая будет учитывать такие бумаги и операции по ним, а также прописывается процедура их выпуска.Замглавы Минфина России Алексей Моисеев ранее отмечал, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям - резидентам РФ. Есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства. И закон, по его словам, "расшивает эту ситуацию".Банк России поддерживает принятие законопроекта, а те ситуации, которые возникли на рынке ценных бумаг, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам, сообщал зампред ЦБ Алексей Гузнов. Предлагаемые механизмы поддержаны рынком, они "позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", отмечал он.Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220708/shtrafy-1801217575.html

https://ria.ru/20220708/zakon-1801215555.html

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экономика, алексей моисеев, россия, центральный банк рф (цб рф)