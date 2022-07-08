https://ria.ru/20220708/sf-1801219504.html

Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника

Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:30

2022-07-08T14:30

2022-07-08T14:30

безопасность

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.В Уголовном кодексе (УК) РФ вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет двадцать лет лишения свободы.Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

https://ria.ru/20220708/smi-1801218060.html

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безопасность, россия