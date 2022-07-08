https://ria.ru/20220708/sf-1801219504.html
Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника
Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:30
2022-07-08T14:30
2022-07-08T14:30
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.В Уголовном кодексе (УК) РФ вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет двадцать лет лишения свободы.Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.
https://ria.ru/20220708/smi-1801218060.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника
Совет Федерации приравнял к госизмене переход на сторону противника при военных действиях
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.
В Уголовном кодексе (УК) РФ
вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет двадцать лет лишения свободы.
Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.