https://ria.ru/20220708/selkhozproduktsiya-1801263932.html
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции - РИА Новости, 08.07.2022
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции
Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:12
2022-07-08T16:12
2022-07-08T16:33
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.Он добавил, что для этого у России есть все необходимые предпосылки, несмотря на санкции, которые влияют в том числе на логистику."Надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать", - распорядился президент.
https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799368980.html
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798652807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика, россия
16:12 08.07.2022 (обновлено: 16:33 08.07.2022)
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции
Президент Путин потребовал выполнить все обязательства по поставкам сельхозпродукции
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.
Он добавил, что для этого у России
есть все необходимые предпосылки, несмотря на санкции, которые влияют в том числе на логистику.
"Надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать", - распорядился президент.