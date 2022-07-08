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Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции - РИА Новости, 08.07.2022
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции
Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:12
2022-07-08T16:33
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.Он добавил, что для этого у России есть все необходимые предпосылки, несмотря на санкции, которые влияют в том числе на логистику."Надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать", - распорядился президент.
https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799368980.html
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владимир путин, экономика, россия
16:12 08.07.2022 (обновлено: 16:33 08.07.2022)
 
Путин потребовал выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции

Президент Путин потребовал выполнить все обязательства по поставкам сельхозпродукции

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.
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