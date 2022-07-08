https://ria.ru/20220708/sbu-1801241559.html

СБУ заявила об аресте активов компаний, якобы принадлежащих России

СБУ заявила об аресте активов компаний, якобы принадлежащих России - РИА Новости, 08.07.2022

СБУ заявила об аресте активов компаний, якобы принадлежащих России

Активы украинских компаний, якобы принадлежащих "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому", арестованы на Украине по инициативе Службы безопасности страны, заявили в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:23

2022-07-08T15:23

2022-07-08T15:23

украина

россия

роснефть

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Активы украинских компаний, якобы принадлежащих "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому", арестованы на Украине по инициативе Службы безопасности страны, заявили в ведомстве."По инициативе СБУ арестованы 2.1 миллиарда гривен активов (около 61 миллион долларов по курсу Нацбанка Украины) украинских компаний, которые принадлежат российским "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБ.Утверждается, что наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых якобы являются российские государственные корпорации "Нефтяная компания "Роснефть", "Росатом" и "ПАО "Газпром", однако названия компаний не сообщаются.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html

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украина, россия, роснефть, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"