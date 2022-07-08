https://ria.ru/20220708/sar-1801354026.html

САР разделяет мотивы, по которым Россия заблокировала резолюцию Запада

САР разделяет мотивы, по которым Россия заблокировала резолюцию Запада - РИА Новости, 08.07.2022

САР разделяет мотивы, по которым Россия заблокировала резолюцию Запада

Сирия полностью разделяет мотивы, по которым Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции Норвегии и Ирландии о продлении действия механизма трансграничной РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:24

2022-07-08T22:24

2022-07-08T22:24

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Сирия полностью разделяет мотивы, по которым Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции Норвегии и Ирландии о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР, заявил на заседании Совбеза сирийский постпред Бассам Саббаг.В пятницу СБ не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию. Действие КПП истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию СБ. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ же не набрал необходимых 9 голосов."Моя делегация полностью согласна с причинами, представленными российской делегацией, которые побудили российскую делегацию отвергнуть резолюцию, представленную (западными – ред.) авторами", - сказал Саббаг.Ранее Полянский пояснил, что резолюция западных коллег не учитывала интересы Дамаска.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

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в мире, россия, сирия, норвегия