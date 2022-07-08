https://ria.ru/20220708/sar-1801351909.html

Россия будет блокировать резолюции по САР, не соответствующие ее проекту

Россия будет блокировать резолюции по САР, не соответствующие ее проекту - РИА Новости, 08.07.2022

Россия будет блокировать резолюции по САР, не соответствующие ее проекту

Россия будет накладывать вето на любые резолюции по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию, идущие в разрез с ее собственным текстом, который не был принят... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:01

2022-07-08T22:01

2022-07-08T23:02

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Россия будет накладывать вето на любые резолюции по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию, идущие в разрез с ее собственным текстом, который не был принят совбезом в пятницу, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В пятницу СБ не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию. Действие КПП истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию СБ. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ же не набрал необходимых 9 голосов.После голосования Полянскому задали вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на любой новый проект резолюции, выносимый на голосование, если он не будет соответствовать российскому тексту."Естественно", - ответил Полянский.Между тем он заявил, что если кто-то предложит проект РФ, "мы не говорим, что это наша интеллектуальная собственность - если кто-то предложит наш проект во второй раз, то почему нет. Если нет, то, думаю, эта страница перевернута".Первый зампостпреда добавил, что не видит другого варианта.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html

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