https://ria.ru/20220708/santush-1801228796.html
Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш - РИА Новости, 08.07.2022
Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:57
2022-07-08T14:57
2022-07-08T15:24
ангола
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801229448_0:143:2049:1295_1920x0_80_0_0_69ec2335c91a639a200e772885a53a52.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях правительства страны."С чувством большой боли и печали (сообщаем) о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня ... в Испании ... после продолжительной болезни", - говорится в релизе. Как сообщается, Сантуш находился в больнице в Барселоне.Радиостанция Renascença отмечает, что у 79-летнего экс-президента Анголы были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось, 23 июня он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. СМИ сообщают, что нынешний президент Анголы Жоау Лоуренсу объявил в стране с субботы национальный пятидневный траур по случаю кончины экс-главы.Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства. Душ Сантуш занимал второе место в мире по сроку пребывания во главе государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html
ангола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801229448_55:0:1992:1453_1920x0_80_0_0_280751f25bfe4ca04a83990001514192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангола, в мире
14:57 08.07.2022 (обновлено: 15:24 08.07.2022)
Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер после продолжительной болезни