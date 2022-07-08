https://ria.ru/20220708/santush-1801228796.html

Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш

Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш - РИА Новости, 08.07.2022

Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:57

2022-07-08T14:57

2022-07-08T15:24

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в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях правительства страны."С чувством большой боли и печали (сообщаем) о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня ... в Испании ... после продолжительной болезни", - говорится в релизе. Как сообщается, Сантуш находился в больнице в Барселоне.Радиостанция Renascença отмечает, что у 79-летнего экс-президента Анголы были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось, 23 июня он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. СМИ сообщают, что нынешний президент Анголы Жоау Лоуренсу объявил в стране с субботы национальный пятидневный траур по случаю кончины экс-главы.Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства. Душ Сантуш занимал второе место в мире по сроку пребывания во главе государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.

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Кирилл Волков

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