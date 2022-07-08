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Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады высокой оценкой его работы - РИА Новости, 08.07.2022
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Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады высокой оценкой его работы
Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады высокой оценкой его работы - РИА Новости, 08.07.2022
Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады высокой оценкой его работы
Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, говоря о санкциях Канады в его отношении, заявил РИА Новости, что считает это высокой оценкой своей работы, но не совсем... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:12
2022-07-08T22:12
екатерина андреева
ольга скабеева
тигран кеосаян
россия
канада
украина
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, говоря о санкциях Канады в его отношении, заявил РИА Новости, что считает это высокой оценкой своей работы, но не совсем заслуженной.Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Среди журналистов под ограничения попали, кроме Акопова, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева, ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовский, тележурналист Аркадий Мамонтов. Рестрикции также затронули главного редактора Sputnik International Антона Анисимова."Это, конечно, высокая оценка моей работы. Не совсем заслуженная, но, я думаю, что я стал настолько несимпатичен нашей воинствующей политической эмиграции, которая, как она говорит, воюет с режимом, а на самом деле воюет со страной. И им не нравится моя позиция не только по Украине, но и в целом по отношению России к Западу. Поэтому санкции добавят только ощущение накала борьбы", - сказал Акопов.Он заявил, что не верит, что эти санкции будут вечными."Тем более моя личная биография говорит о том, что с Запада люди всегда стремились в Россию. Я думаю, что для Запада главной проблемой является непонимание того, что такое Россия. Пока Запад будет считать нас младшими партнёрами или отсталой цивилизацией, он так и будет наступать на одни и те же грабли, то есть получать ответную реакцию, которая очень ему не понравится. И я своей деятельностью буду способствовать тому, чтобы так было и в этот раз", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801274101.html
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екатерина андреева, ольга скабеева, тигран кеосаян, россия, канада, украина, нтв (телеканал)
22:12 08.07.2022
 
Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады высокой оценкой его работы

Обозреватель РИА Новости назвал санкции Канады в его отношении высокой оценкой его работы

© Фото из личного архиваПетр Акопов
Петр Акопов
© Фото из личного архива
Петр Акопов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, говоря о санкциях Канады в его отношении, заявил РИА Новости, что считает это высокой оценкой своей работы, но не совсем заслуженной.
Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Среди журналистов под ограничения попали, кроме Акопова, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева, ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовский, тележурналист Аркадий Мамонтов. Рестрикции также затронули главного редактора Sputnik International Антона Анисимова.
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"Это, конечно, высокая оценка моей работы. Не совсем заслуженная, но, я думаю, что я стал настолько несимпатичен нашей воинствующей политической эмиграции, которая, как она говорит, воюет с режимом, а на самом деле воюет со страной. И им не нравится моя позиция не только по Украине, но и в целом по отношению России к Западу. Поэтому санкции добавят только ощущение накала борьбы", - сказал Акопов.
Он заявил, что не верит, что эти санкции будут вечными.
"Тем более моя личная биография говорит о том, что с Запада люди всегда стремились в Россию. Я думаю, что для Запада главной проблемой является непонимание того, что такое Россия. Пока Запад будет считать нас младшими партнёрами или отсталой цивилизацией, он так и будет наступать на одни и те же грабли, то есть получать ответную реакцию, которая очень ему не понравится. И я своей деятельностью буду способствовать тому, чтобы так было и в этот раз", - подчеркнул он.
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