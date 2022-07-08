https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801302577.html

В РПЦ прокомментировали канадские санкции против патриарха Кирилла

В РПЦ прокомментировали канадские санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 08.07.2022

В РПЦ прокомментировали канадские санкции против патриарха Кирилла

Санкции Канады против патриарха Московского и всея Руси Кирилла пусты и бессмысленны, они лежат вне логики дипломатии и уничтожают возможность коммуникации,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:55

2022-07-08T17:55

2022-07-08T18:30

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкции Канады против патриарха Московского и всея Руси Кирилла пусты и бессмысленны, они лежат вне логики дипломатии и уничтожают возможность коммуникации, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее Канада расширила санкции против России и ввела ограничительные меры против патриарха Кирилла."Очередное бессмысленное действие. Содержательно пустое, вне логики дипломатических процессов. Вместо того, чтобы пытаться наладить общение, уничтожают любые коммуникационные возможности", – сказал РИА Новости Легойда.Кроме того, санкции против патриарха Кирилла были введены Великобританией в июне. Согласно пресс-релизу британского правительства, это произошло якобы из-за его поддержки "военной агрессии на Украине".

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801274101.html

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канада, русская православная церковь, россия