https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801274101.html
Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин
Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2022
Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин
Санкционные ограничения в сфере энергоресурсов против России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:39
2022-07-08T16:39
2022-07-08T17:51
владимир путин
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в сфере энергоресурсов против России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить русские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ."Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз: наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда", - добавил президент."Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - сказал Путин.Он отметил, что риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда. Поэтому, по его словам, руководство правительства, главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам, а внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать, реализовать своевременно меры, которые бы гарантировали стабильность экономики.
https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html
https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия, санкции в отношении россии
16:39 08.07.2022 (обновлено: 17:51 08.07.2022)
Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин
Путин заявил, что санкции против России больше вредят тем, кто их вводит
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в сфере энергоресурсов против России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить русские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России
гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
"Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз: наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда", - добавил президент.
"Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - сказал Путин.
Он отметил, что риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда. Поэтому, по его словам, руководство правительства, главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам, а внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать, реализовать своевременно меры, которые бы гарантировали стабильность экономики.