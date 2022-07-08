https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801274101.html

Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин

Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2022

Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил Путин

Санкционные ограничения в сфере энергоресурсов против России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:39

2022-07-08T16:39

2022-07-08T17:51

владимир путин

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в сфере энергоресурсов против России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить русские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ."Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз: наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда", - добавил президент."Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - сказал Путин.Он отметил, что риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда. Поэтому, по его словам, руководство правительства, главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам, а внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать, реализовать своевременно меры, которые бы гарантировали стабильность экономики.

https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, санкции в отношении россии