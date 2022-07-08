https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801270398.html

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ

Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:47

2022-07-08T16:47

2022-07-08T16:53

мария захарова

андрей липов

антон анисимов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс

канада

в мире

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ.Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

мария захарова, андрей липов, антон анисимов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, канада, в мире, санкции