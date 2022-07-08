16:47 08.07.2022 (обновлено: 16:53 08.07.2022)
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и известных журналистов
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ.
Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".
Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:
- —патриарх Кирилл,
- —официальный представитель МИД Мария Захарова,
- —глава Роскомнадзора Андрей Липов,
- —бывший управляющий директора группы "Яндекс" Тигран Худавердян,
- —обозреватель РИА Новости Петр Акопов,
- —главный редактор Sputnik International Антон Анисимов,
- —глава международного отдела Russia Today Армен Гаспарян,
- —ведущая Первого канала Екатерина Андреева,
- —ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева,
- —ведущие НТВ Тигран Кеосаян и Роман Бабаян,
- —журналист RT Антон Красовский,
- —тележурналист Аркадий Мамонтов,
- —писатель Захар Прилепин,
- —бизнесмен Александр Лебедев.
Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.