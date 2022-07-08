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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ
Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:47
2022-07-08T16:53
мария захарова
андрей липов
антон анисимов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
канада
в мире
санкции
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ.Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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мария захарова, андрей липов, антон анисимов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, канада, в мире, санкции
16:47 08.07.2022 (обновлено: 16:53 08.07.2022)
 
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и известных журналистов

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ.
Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".
Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:
Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
Мария ЗахароваАндрей ЛиповАнтон АнисимовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЯндексКанадаВ миреСанкции
 
 
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