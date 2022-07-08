Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801259329.html
Канада ввела запрет на импорт российского золота
Канада ввела запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 08.07.2022
Канада ввела запрет на импорт российского золота
Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:58
2022-07-08T16:28
в мире
россия
экономика
канада
владимир путин
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126623_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_974a4e55c3184d335a73554ca7b7ed42.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны.Под запрет импорта попадают следующие группы товаров: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра.Суммарно канадские власти с 8 июля ввели ограничения против шести групп товаров из золота.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
https://ria.ru/20220613/priem-1794975037.html
россия
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126623_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_8300842d07a36e18e1805b1f2a24ad25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, экономика, канада, владимир путин, украина, санкции в отношении россии
15:58 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
 
Канада ввела запрет на импорт российского золота

Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Золото . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны.
"Правительство Канады запрещает импорт отдельных изделий из золота российского происхождения, закрывая эти продукты из формальных международных рынков и ограничивая возможность России получать средства для ведения военных действий", - говорится в заявлении.
Под запрет импорта попадают следующие группы товаров: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра.
Суммарно канадские власти с 8 июля ввели ограничения против шести групп товаров из золота.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 04:13
МИД Канады назвал недопустимым присутствие на приеме в посольстве России
 
В миреРоссияЭкономикаКанадаВладимир ПутинУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала