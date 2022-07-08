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Канада ввела запрет на импорт российского золота
Канада ввела запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 08.07.2022
Канада ввела запрет на импорт российского золота
Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:58
2022-07-08T15:58
2022-07-08T16:28
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны.Под запрет импорта попадают следующие группы товаров: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра.Суммарно канадские власти с 8 июля ввели ограничения против шести групп товаров из золота.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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в мире, россия, экономика, канада, владимир путин, украина, санкции в отношении россии
15:58 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
Канада ввела запрет на импорт российского золота
Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него