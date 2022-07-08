https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801248322.html
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс" - РИА Новости, 08.07.2022
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"
Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:36
2022-07-08T15:36
2022-07-08T16:28
в мире
россия
канада
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, говорится в обнародованном заявлении канадского правительства.В общей сложности в рамках нового пакета санкций ограничения коснулись 29 физических и 15 юридических лиц.В данный санкционный список также попали Роскомнадзор и Россотрудничество.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
15:36 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"
Канада ввела санкции против бывшего главы группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна