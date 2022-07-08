Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс" - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801248322.html
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс" - РИА Новости, 08.07.2022
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"
Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:36
2022-07-08T16:28
в мире
россия
канада
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7ac7fdbf3ae9096ad8d4237b72ba82.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, говорится в обнародованном заявлении канадского правительства.В общей сложности в рамках нового пакета санкций ограничения коснулись 29 физических и 15 юридических лиц.В данный санкционный список также попали Роскомнадзор и Россотрудничество.
https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9cefd49863549e86a59ce20f0647f83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
15:36 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
 
Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"

Канада ввела санкции против бывшего главы группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, говорится в обнародованном заявлении канадского правительства.
В общей сложности в рамках нового пакета санкций ограничения коснулись 29 физических и 15 юридических лиц.
В данный санкционный список также попали Роскомнадзор и Россотрудничество.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 02:26
В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией
 
В миреРоссияКанадаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала