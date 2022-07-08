https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801248322.html

Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"

Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс" - РИА Новости, 08.07.2022

Канада ввела санкции против бывшего управляющего директора группы "Яндекс"

Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:36

2022-07-08T15:36

2022-07-08T16:28

в мире

россия

канада

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, говорится в обнародованном заявлении канадского правительства.В общей сложности в рамках нового пакета санкций ограничения коснулись 29 физических и 15 юридических лиц.В данный санкционный список также попали Роскомнадзор и Россотрудничество.

https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html

россия

канада

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в мире, россия, канада, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)