https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801131022.html

Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков

Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022

Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков

РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:06

2022-07-08T10:06

2022-07-08T10:32

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

канада

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны", - сказал дипломат журналистам."Если изделие не вернётся, мы будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов", - добавил он.

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html

канада

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, сергей рябков, россия