https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801131022.html
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков
РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:06
2022-07-08T10:06
2022-07-08T10:32
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
канада
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны", - сказал дипломат журналистам."Если изделие не вернётся, мы будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов", - добавил он.
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, сергей рябков, россия
10:06 08.07.2022 (обновлено: 10:32 08.07.2022)
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков
Рябков: Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями против Москвы