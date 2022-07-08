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Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков
РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:06
2022-07-08T10:32
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
канада
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны", - сказал дипломат журналистам."Если изделие не вернётся, мы будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов", - добавил он.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, сергей рябков, россия
10:06 08.07.2022 (обновлено: 10:32 08.07.2022)
 
Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями, заявил Рябков

Рябков: Россия не обсуждает с Канадой аспекты, связанные с санкциями против Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны", - сказал дипломат журналистам.
"Если изделие не вернётся, мы будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов", - добавил он.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КанадаСергей РябковРоссия
 
 
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