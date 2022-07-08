https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html

Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии

Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 08.07.2022

Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии

Санкции США и Европы, введенные против России на фоне ситуации вокруг Украины, не сработали, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T03:07

2022-07-08T03:07

2022-07-08T03:07

владимир путин

сша

европа

россия

жаир болсонару

в мире

санкции в отношении россии

рио-де-жанейро (город)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл — РИА Новости. Санкции США и Европы, введенные против России на фоне ситуации вокруг Украины, не сработали, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.Президент отметил, что у него "уравновешенная" позиция по отношению к России, что позволило ему приобретать удобрения, столь необходимые для бразильского сельскохозяйственного сектора страны.В конце июня во время телефонного разговора президент России сообщил Болсонару, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220708/neft-1801100753.html

сша

европа

россия

рио-де-жанейро (город)

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владимир путин, сша, европа, россия, жаир болсонару, в мире, санкции в отношении россии, рио-де-жанейро (город)