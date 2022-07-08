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Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 08.07.2022
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Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии
Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 08.07.2022
Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии
Санкции США и Европы, введенные против России на фоне ситуации вокруг Украины, не сработали, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:07
2022-07-08T03:07
владимир путин
сша
европа
россия
жаир болсонару
в мире
санкции в отношении россии
рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл — РИА Новости. Санкции США и Европы, введенные против России на фоне ситуации вокруг Украины, не сработали, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.Президент отметил, что у него "уравновешенная" позиция по отношению к России, что позволило ему приобретать удобрения, столь необходимые для бразильского сельскохозяйственного сектора страны.В конце июня во время телефонного разговора президент России сообщил Болсонару, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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владимир путин, сша, европа, россия, жаир болсонару, в мире, санкции в отношении россии, рио-де-жанейро (город)
03:07 08.07.2022
 
Санкции США и Европы против России не сработали, заявил президент Бразилии

Президент Бразилии Болсонару: санкции США и Европы, введенные против России, не сработали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл — РИА Новости. Санкции США и Европы, введенные против России на фоне ситуации вокруг Украины, не сработали, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали", — сказал Болсонару в видеообращении в соцсетях.

Президент отметил, что у него "уравновешенная" позиция по отношению к России, что позволило ему приобретать удобрения, столь необходимые для бразильского сельскохозяйственного сектора страны.
В конце июня во время телефонного разговора президент России сообщил Болсонару, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Владимир ПутинСШАЕвропаРоссияЖаир БолсонаруВ миреСанкции в отношении РоссииРио-де-Жанейро (город)
 
 
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