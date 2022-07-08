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Совфед одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных
Совфед одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:55
2022-07-08T19:00
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных.Закон предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула.Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
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общество, совет федерации рф
18:55 08.07.2022 (обновлено: 19:00 08.07.2022)
 
Совфед одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных

СФ расширил полномочия регионов в части требований к содержанию и выгулу домашних животных

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных.
Закон предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула.
Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.
Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 12:56
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
 
ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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