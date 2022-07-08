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Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220708/s7-1801212285.html
Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса
Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса - РИА Новости, 08.07.2022
Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса
Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело против S7 Airlines за нарушение прав пассажиров при 13-часовой задержке рейса, сообщили в РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:33
2022-07-08T14:33
туризм
новосибирск
владивосток
россия
s7 airlines
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туристы
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НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело против S7 Airlines за нарушение прав пассажиров при 13-часовой задержке рейса, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным источника, 7 июля из-за неблагоприятных метеоусловий (густой туман) в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина был задержан рейс АО "Авиакомпания "Сибирь", выполнявшего регулярный полет во Владивосток."При этом вопреки требованиям закона в период тринадцатичасового ожидания пассажирам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице", — говорится в релизе.Для устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь Новосибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно).
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новосибирск, владивосток, россия, s7 airlines, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
14:33 08.07.2022
 
Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса

Прокуратура завела административное дело на S7 Airlines за нарушения при задержке рейса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело против S7 Airlines за нарушение прав пассажиров при 13-часовой задержке рейса, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным источника, 7 июля из-за неблагоприятных метеоусловий (густой туман) в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина был задержан рейс АО "Авиакомпания "Сибирь", выполнявшего регулярный полет во Владивосток.
"При этом вопреки требованиям закона в период тринадцатичасового ожидания пассажирам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице", — говорится в релизе.
Для устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь Новосибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно).
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