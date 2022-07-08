https://ria.ru/20220708/s7-1801212285.html

Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса

Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса - РИА Новости, 08.07.2022

Прокуратура возбудила дело против S7 за нарушения при задержке рейса

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело против S7 Airlines за нарушение прав пассажиров при 13-часовой задержке рейса, сообщили в РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:33

2022-07-08T14:33

2022-07-08T14:33

туризм

новосибирск

владивосток

россия

s7 airlines

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678268_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_390903d485cf3df163b94a365a559b19.jpg

НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело против S7 Airlines за нарушение прав пассажиров при 13-часовой задержке рейса, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным источника, 7 июля из-за неблагоприятных метеоусловий (густой туман) в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина был задержан рейс АО "Авиакомпания "Сибирь", выполнявшего регулярный полет во Владивосток."При этом вопреки требованиям закона в период тринадцатичасового ожидания пассажирам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице", — говорится в релизе.Для устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь Новосибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно).

https://ria.ru/20220708/kamchatka-1801157011.html

новосибирск

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новосибирск, владивосток, россия, s7 airlines, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры