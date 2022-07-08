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Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля - РИА Новости, 08.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220708/rubl-1801093920.html
Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля
Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля - РИА Новости, 08.07.2022
Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля
Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, рассказал... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:15
2022-07-08T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
богдан зварич
банки.ру
доллар
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.По его мнению, рост волатильности валютных курсов валют в значительной степени сказывается на компаниях, связанных с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.При этом он не исключил, что рубль может восстановить позиции в течение месяца и вновь обновить многолетние максимумы. В долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар необходимы фундаментальные перемены, например, налаживание новых импортных цепочек.
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экономика, россия, рубль, богдан зварич, банки.ру, доллар
01:15 08.07.2022
 
Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля

Аналитик Зварич: колебания на валютном рынке сокращают возможности компаний строить планы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
По его мнению, рост волатильности валютных курсов валют в значительной степени сказывается на компаниях, связанных с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.
“Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров”, — пояснил аналитик.
При этом он не исключил, что рубль может восстановить позиции в течение месяца и вновь обновить многолетние максимумы. В долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар необходимы фундаментальные перемены, например, налаживание новых импортных цепочек.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльБогдан ЗваричБанки.руДоллар
 
 
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