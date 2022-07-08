https://ria.ru/20220708/rubl-1801093920.html

Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля

Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля - РИА Новости, 08.07.2022

Аналитик рассказал о ловушке, связанной с обвалом рубля

Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, рассказал... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:15

2022-07-08T01:15

2022-07-08T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

богдан зварич

банки.ру

доллар

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.По его мнению, рост волатильности валютных курсов валют в значительной степени сказывается на компаниях, связанных с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.При этом он не исключил, что рубль может восстановить позиции в течение месяца и вновь обновить многолетние максимумы. В долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар необходимы фундаментальные перемены, например, налаживание новых импортных цепочек.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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экономика, россия, рубль, богдан зварич, банки.ру, доллар