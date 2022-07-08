https://ria.ru/20220708/rt-1801311545.html
Путин наградил журналистов RT орденом Мужества
Путин наградил журналистов RT орденом Мужества - РИА Новости, 08.07.2022
Путин наградил журналистов RT орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил корреспондента RT Виктора Мирошникова и оператора RT Владимира Баталина орденом Мужества, соответствующий указ... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:30
2022-07-08T18:30
2022-07-08T18:30
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил корреспондента RT Виктора Мирошникова и оператора RT Владимира Баталина орденом Мужества, соответствующий указ российского лидера размещен на портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Баталина Владимира Александровича…, Мирошникова Виктора Сергеевича…", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20220702/orden-1799733155.html
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общество, владимир путин
Путин наградил журналистов RT орденом Мужества
Путин наградил корреспондента RT Мирошникова и оператора Баталина орденом Мужества