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Филатов рассказал, как проходила подготовка к инаугурации Ельцина

Филатов рассказал, как проходила подготовка к инаугурации Ельцина - РИА Новости, 08.07.2022

Филатов рассказал, как проходила подготовка к инаугурации Ельцина

Самое сложное при организации первой инаугурации президента России Бориса Ельцина в 1991 году было – уговорить выступить с речью главу СССР Михаила Горбачева,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:35

2022-07-08T09:35

2022-07-08T09:42

политика

россия

борис ельцин

олег басилашвили

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самое сложное при организации первой инаугурации президента России Бориса Ельцина в 1991 году было – уговорить выступить с речью главу СССР Михаила Горбачева, который не хотел этого делать, а саму церемонию закрывала "Патриотическая песня" Михаила Глинки, которую очень любил Ельцин, рассказал один из организаторов инаугурации президента и бывший секретарь президиума Верховного совета РСФСР Сергей Филатов.Первая инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась 10 июля 1991 года после того, как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов.ПЕРВАЯ И СВОЯ ИНАУГУРАЦИЯИнаугурация президента Бориса Ельцина стала первой подобной церемонией в России. Подготовкой и проведением мероприятия тогда занимались секретарь президиума Верховного совета РСФСР Сергей Филатов и один из ближайших соратников Ельцина Геннадий Бурбулис.Так как это был первый опыт, то и вопросов по проведению инаугурации было больше, чем достаточно. Организаторам было важно не просто провести принесение присяги, которое длилось бы 10 минут, но и продумать полноценную программу, которую бы смотрел зал в 6000 человек."Мы посмотрели (как проводится инаугурация в других странах), у всех по-разному. Запад – это в основном семейные мероприятия, и семья имела прямое отношение к инаугурации, они должны окружать нового президента. А мы попробовали сделать по-своему", - поделился Филатов.Бурбулису и Филатову, по словам последнего, было очень важно представить свой опыт, поэтому они "советовались со всеми" и попытались сделать такую инаугурацию, которая в какой-то степени повторялась бы в последующие годы другими российскими президентами. "Но не получилось, каждый приходивший президент проводил инаугурацию по-своему", - отметил он.ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОРБАЧЕВАПомимо принесения присяги Ельцина, программа инаугурации включала в себя выступление патриарха Алексия II, актера Олега Басилашвили, который на тот момент был депутатом, и президента СССР Михаила Горбачева. Последнее организаторам далось непросто."Горбачев дал согласие (на выступление), хотя поздно вечером позвонил и сказал, что выступит за рамки инаугурации. Мы покачали головой, но он стоял на своем. Мы договорились, что, когда Борис Николаевич закончит свою речь, в зал войдет Горбачев, поднимется за трибуну, выступит и уйдет", - рассказал Филатов.По его словам, таким образом Горбачев и его администрация еще раз хотели подчеркнуть, что он президент СССР."Он не хотел вставать на уровень Российской Федерации, хотел еще раз подчеркнуть, что он все же выше – он президент союза, в состав которого входит Российская Федерация. Но это чисто горбачевское и его окружения – они всегда считали, что они самые-самые", - сказал Филатов.Еще одним значимым пунктом самой церемонии стало выступление патриарха."Нам было очень важно соединить государственные интересы и интересы религии, поэтому второе слово нужно было предоставить патриарху Алексию II, который бы поздравил президента с этим назначением", - сказал Филатов.Кроме того, организаторы решили пригласить для выступления одного из депутатов и их выбор пал на Олега Басилашвили."Нужно было, чтобы кто-то выступил из депутатов, причем такой интеллигентного плана и более либеральный по своим взглядам. Мы остановились на Олеге Басилашвили. Он с удовольствием принял это предложение, хотя и волновался, но очень блестяще выступил", - отметил Филатов.ГИМН ГЛИНКИСама инаугурация была похожа на партийное мероприятие, считает Филатов. Мероприятие вел председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов."Хасбулатов сказал несколько слов, потом предоставил слово патриарху Алексию II, потом Басилашвили, потом Борису Николаевичу, а затем Горбачеву. По времени у нас получилось на 40 минут, этого вполне достаточно для такого мероприятия, 6000 человек загнать на 5 минут – это больше на издевательство похоже, а на 40 минут было нормально", - сказал Филатов.В конце мероприятия прозвучала "Патриотическая песня" русского композитора Михаила Глинки."Борис Николаевич очень любил песню Глинки. Этим и заканчивали мероприятие, оркестр был за легкой занавесью, поэтому как бы его и не видно, и видно, но игра была торжественная", - поделился Филатов.АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНЬЯКСложностей при подготовке к церемонии почти не было, но было немало и интересных случаев. Один из них произошел в ночь перед инаугурацией – 9 июля. Организаторам позвонили от Анатолия Лукьянова, который тогда был председателем Верховного совета СССР, и попросили еще 250 билетов, у Филатова и Бурбулиса это вызвало подозрения, потому что в то время распространить 250 билетов за ночь было "не так уж легко"."На всякий случай подумали, что, возможно, специально для провокации берут такое количество билетов, чтобы места пустые остались, а телекамеры показали, что не все приехали. Поэтому мы попросили, чтобы было пополнение от солдат, которые на всякий случай могли занять эти места. Сидели и ждали, заполнят они эти места или нам придется из резерва заполнять. Они все-таки пришли. Во всяком случае зал был полный", - вспоминает Филатов.Еще одно смешное затруднение произошло на торжественной части церемонии, где присутствовали гости из союзных республик."Встал вопрос, чем их поить, у нас был только азербайджанский коньяк, а там были гости и из Грузии, и Армении, и других республики, где в каждой были свои коньяки. Мы долго думали, как нам быть, потому что, если поставить одну бутылку, то другие рассердятся, будут с обидой смотреть. Поэтому мы долго думали и решили по рюмкам разлить коньяк, а дальше пусть сами разбираются", - поделился Филатов.

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https://ria.ru/20201229/eltsin-1591413609.html

https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

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https://ria.ru/20120202/554669191.html

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политика, россия, борис ельцин, олег басилашвили , михаил горбачев, ссср, рсфср