Рейтинг@Mail.ru
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры - РИА Новости, 08.07.2022
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры
Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:23
2022-07-08T19:28
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ржд
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730839233_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53956b4cfc6df82431d803460602bdcf.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством."Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа- в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала Догузова.Глава Ростуризма в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета.
https://ria.ru/20220501/kruizy-1786205854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730839233_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f29057dd57ec67190567ee008765dcf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ржд, туризм
18:23 08.07.2022 (обновлено: 19:28 08.07.2022)
 
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры

Ростуризм прорабатывает вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров

© Светлана БаеваТуристический поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь"
Туристический поезд, следующий по маршруту Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь
© Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа- в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала Догузова.
Глава Ростуризма в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.
Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета.
Вид с крыши Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00Туризм
Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РЖДТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала