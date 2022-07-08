https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html

Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры

Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры - РИА Новости, 08.07.2022

Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры

Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:23

2022-07-08T18:23

2022-07-08T19:28

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством."Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа- в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала Догузова.Глава Ростуризма в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета.

https://ria.ru/20220501/kruizy-1786205854.html

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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ржд, туризм