https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры - РИА Новости, 08.07.2022
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры
Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:23
2022-07-08T18:23
2022-07-08T19:28
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством."Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа- в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала Догузова.Глава Ростуризма в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета.
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ржд, туризм
18:23 08.07.2022 (обновлено: 19:28 08.07.2022)
Ростуризм собирается запускать железнодорожные чартеры
Ростуризм прорабатывает вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ростуризм помимо расширения чартерных авиапрограмм по России прорабатывает и вопрос о запуске железнодорожных туристических чартеров, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа- в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала Догузова.
Глава Ростуризма в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.
Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета.