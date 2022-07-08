https://ria.ru/20220708/rossiya-1801207560.html

Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI

Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI - РИА Новости, 08.07.2022

Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI

Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:00

2022-07-08T14:00

2022-07-08T15:07

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украина

владимир путин

сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest. "Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20", — отметил он. По мнению специалиста, руководство США и Великобритании ставит себе в заслугу принятие санкций, но западный мир составляет всего лишь 12 процентов населения Земли, и остальная часть человечества не разделяет такую политику. Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами, тогда как Китай и Индия будут снижать зависимость от США и европейских государств и выстраивать новые финансовые и политические системы. Вдобавок к этому европейцы должны помнить, что Россия — их сосед, и гневить его не в входит в их интересы, подчеркнул автор."Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада", —резюмировал он.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html

https://ria.ru/20220708/gaz-1801129941.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

россия

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сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, европа, украина, владимир путин, сша