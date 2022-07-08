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Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI - РИА Новости, 08.07.2022
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Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI
Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI - РИА Новости, 08.07.2022
Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI
Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:00
2022-07-08T15:07
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest. "Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20", — отметил он. По мнению специалиста, руководство США и Великобритании ставит себе в заслугу принятие санкций, но западный мир составляет всего лишь 12 процентов населения Земли, и остальная часть человечества не разделяет такую политику. Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами, тогда как Китай и Индия будут снижать зависимость от США и европейских государств и выстраивать новые финансовые и политические системы. Вдобавок к этому европейцы должны помнить, что Россия — их сосед, и гневить его не в входит в их интересы, подчеркнул автор."Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада", —резюмировал он.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html
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в мире, россия, европа, украина, владимир путин, сша
14:00 08.07.2022 (обновлено: 15:07 08.07.2022)
 
Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI

NI: исключение России из G20 обернется для США и Европы проблемами с другими странами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля
Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest.

"Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20", — отметил он.
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По мнению специалиста, руководство США и Великобритании ставит себе в заслугу принятие санкций, но западный мир составляет всего лишь 12 процентов населения Земли, и остальная часть человечества не разделяет такую политику.

Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами, тогда как Китай и Индия будут снижать зависимость от США и европейских государств и выстраивать новые финансовые и политические системы. Вдобавок к этому европейцы должны помнить, что Россия — их сосед, и гневить его не в входит в их интересы, подчеркнул автор.
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"Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада", —резюмировал он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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