14:00 08.07.2022 (обновлено: 15:07 08.07.2022)
Исключение России из G20 обернется для Запада проблемами, пишет NI
NI: исключение России из G20 обернется для США и Европы проблемами с другими странами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля
Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запад действует недальновидно в отношениях с Россией, пишет бывший постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest.
"Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20", — отметил он.
"Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20", — отметил он.
По мнению специалиста, руководство США и Великобритании ставит себе в заслугу принятие санкций, но западный мир составляет всего лишь 12 процентов населения Земли, и остальная часть человечества не разделяет такую политику.
Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами, тогда как Китай и Индия будут снижать зависимость от США и европейских государств и выстраивать новые финансовые и политические системы. Вдобавок к этому европейцы должны помнить, что Россия — их сосед, и гневить его не в входит в их интересы, подчеркнул автор.
Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами, тогда как Китай и Индия будут снижать зависимость от США и европейских государств и выстраивать новые финансовые и политические системы. Вдобавок к этому европейцы должны помнить, что Россия — их сосед, и гневить его не в входит в их интересы, подчеркнул автор.
"Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада", —резюмировал он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
6 июля, 15:43CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России